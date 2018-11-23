Resimli cuma mesajları: En güzel cuma mesajları burada! 23 Kasım 2018 Cuma kutlama mesajları

Resimli cuma mesajları 2018! Cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlamak isteyen milyonlarca Müslüman, "resimli cuma mesajları" araması yapıyor. Hem ayetli, hem de resimli cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayabilirsiniz İşte en güzel ve anlamlı resimli 23 Kasım 2018 cuma mesajları...

23 Kasım 2018 Cuma, 04:23:38 Güncelleme: 04:34:37
Resimli cuma mesajları: En güzel cuma mesajları burada! 23 Kasım 2018 Cuma kutlama mesajları

En güzel cuma mesajları ile sevdiklerinizin yüzünü güldürün... İslam alemi için büyük önem taşıyan mübarek Cuma gününde siz de en güzel Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin. En anlamlı ve en güzel resimli Cuma mesajlarını sizler için derledik. İşte en güzel ve en anlamlı Cuma mesajları (23 Kasım 2018)

Resimli cuma mesajları: En güzel cuma mesajları burada! 23 Kasım 2018 Cuma kutlama mesajları

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

Dua çiçeğini bilir misin, yeryüzünde sulanır, gökyüzünde açarmış. Melekler kulunuzdan deyip Rabbimize sunarmış. Dualarda buluşmak dileğiyle Hayırlı Cumalar.

Resimli cuma mesajları: En güzel cuma mesajları burada! 23 Kasım 2018 Cuma kutlama mesajları

Uzaklardan bir yele ser süslü bir sonbahar akşamında. Gönüller bir olsun mekanlar kimin umrunda. Kardeşlik sevgi hissetmektir arada, yollar ve zaman olsa da. Hayırlı cumalar dilerim.

Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.

Resimli cuma mesajları: En güzel cuma mesajları burada! 23 Kasım 2018 Cuma kutlama mesajları

Bu mübarek cuma günü hürmetine evlerimizi aşsız, kalplerimizi aşksız, dillerimizi duasız bırakma… Evlatlarımızı hayırlı, bedenimizi sağlıklı, işlerimizi
başarılı kıl… Fakirlere yadım et, zalimlere fırsat verme Ya Rab! Hayırlı cumalar dilerim.

Resimli cuma mesajları: En güzel cuma mesajları burada! 23 Kasım 2018 Cuma kutlama mesajları

Bazı müminler cennete hasret yaşar. Bazı müminler de vardır ki cennet onları hasretle bekler. Cennetin hasrete beklediği müminlerden olmak duasıyla, hayırlı cumalar.

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