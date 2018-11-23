Resimli cuma mesajları: En güzel cuma mesajları burada! 23 Kasım 2018 Cuma kutlama mesajları
Resimli cuma mesajları 2018! Cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlamak isteyen milyonlarca Müslüman, "resimli cuma mesajları" araması yapıyor. Hem ayetli, hem de resimli cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayabilirsiniz İşte en güzel ve anlamlı resimli 23 Kasım 2018 cuma mesajları...
23 Kasım 2018 Cuma, 04:23:38 Güncelleme: 04:34:37
En güzel cuma mesajları ile sevdiklerinizin yüzünü güldürün... İslam alemi için büyük önem taşıyan mübarek Cuma gününde siz de en güzel Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin. En anlamlı ve en güzel resimli Cuma mesajlarını sizler için derledik. İşte en güzel ve en anlamlı Cuma mesajları (23 Kasım 2018)
Uzaklardan bir yele ser süslü bir sonbahar akşamında. Gönüller bir olsun mekanlar kimin umrunda. Kardeşlik sevgi hissetmektir arada, yollar ve zaman olsa da. Hayırlı cumalar dilerim.
Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.
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