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Hayat kurtaran ayakkabı: Kurşunların hedefi oldu yara almadı

Bursa'da seyyar satıcıların kavgasında silahlar patladı. Ayağına mermi isabet eden adamı ise giydiği 2 numara büyük ayakkabı kurtardırdı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 06 Ağustos 2024, 11:25 Güncelleme 06 Ağustos 2024, 11:25
Hayat kurtaran ayakkabı: Kurşunların hedefi oldu yara almadı 1

Bursa'da ayağına mermi isabet eden adamı giydiği 2 numara büyük ayakkabı kurtardırdı.

Hayat kurtaran ayakkabı: Kurşunların hedefi oldu yara almadı 2

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, semt pazarında seyyar satıcılık yapan K.D. (62) ile K.İ. arasında 'yer meselesi' yüzünden tartışma çıktı.

Hayat kurtaran ayakkabı: Kurşunların hedefi oldu yara almadı 3

SİLAHINI ÇEKTİ ATEŞ AÇTI

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken K.İ., tartıştığı kişiye doğru 2 el ateş açtı. Mermilerden biri K.D.'nin ayakkabısının burnuna isabet etti.

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