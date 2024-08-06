Hayat kurtaran ayakkabı: Kurşunların hedefi oldu yara almadı

Bursa'da seyyar satıcıların kavgasında silahlar patladı. Ayağına mermi isabet eden adamı ise giydiği 2 numara büyük ayakkabı kurtardırdı. İşte detaylar...
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, semt pazarında seyyar satıcılık yapan K.D. (62) ile K.İ. arasında 'yer meselesi' yüzünden tartışma çıktı.
SİLAHINI ÇEKTİ ATEŞ AÇTI
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken K.İ., tartıştığı kişiye doğru 2 el ateş açtı. Mermilerden biri K.D.'nin ayakkabısının burnuna isabet etti.