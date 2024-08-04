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HAVA DURUMU | Eyyam-ı Bahur kapıya dayandı! Meteoroloji'den son tahmin: 5 derece daha artacak! | Sağlık Bakanlığı'ndan kronik hastalara uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerce uyardığı Eyyam-ı Bahur kapıya dayandı. Hava sıcaklıkları Ağustos ayına girildiği gibi artışa geçti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre, hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde, yurdun doğusunda normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Öte yandan Sağlık Bakanlığı'da kronik hastaları aşırı sıcaklara karşı uyardı. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu

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Giriş Tarihi 04 Ağustos 2024, 14:35 Güncelleme 04 Ağustos 2024, 14:35
HAVA DURUMU | Eyyam-ı Bahur kapıya dayandı! Meteoroloji’den son tahmin: 5 derece daha artacak! | Sağlık Bakanlığı’ndan kronik hastalara uyarı 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ve Doğu Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar kesimi, Osmaniye, Kırklareli'nin doğusu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Hatay'ın batı kesimleri ve Tekirdağ çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA DURUMU | Eyyam-ı Bahur kapıya dayandı! Meteoroloji’den son tahmin: 5 derece daha artacak! | Sağlık Bakanlığı’ndan kronik hastalara uyarı 2

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde, yurdun doğusunda normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

HAVA DURUMU | Eyyam-ı Bahur kapıya dayandı! Meteoroloji’den son tahmin: 5 derece daha artacak! | Sağlık Bakanlığı’ndan kronik hastalara uyarı 3

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla batı kesimleri parçalı bulutlu, Tekirdağ çevreleri ile Kırklareli'nin doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 37°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, doğu kesimleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

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