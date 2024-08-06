Ordu'da saldırıya uğrayan savcı Mücahit Şamil Koca'nın ifadesi ortaya çıktı: Yumruk yedim, 9,5 aylık kızım yaralandı...

Ordu'nun Aybastı ilçesinde ailesi ile birlikte saldırıya uğrayan Cumhuriyet savcısı Mücahit Şamil Koca'nın ifadesi ortaya çıktı. Cumhuriyet Savcısı Mücahit Şamil Koca ifadesinde olayın detaylarını anlattı. Saldırıya uğradığını belirten Koca sağ kulağına yumruk atıldığını, çıkan arbedede kayınvalidesi ve 9,5 aylık kızının yere düşerek yaralandığını söyledi. İşte yaşananlar...
Ordu'nun Aybastı ilçesinde ailesi ile birlikte saldırıya uğrayan Cumhuriyet savcısı Mücahit Şamil Koca'nın ifadesi ortaya çıktı.
Ünye Cumhuriyet Başsavcılığında Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Mücahit Şamil Koca İfadesinde, hafta sonu iznini geçirmek için eşi D. Koca, 9,5 aylık kızı, kayınpederi Mahmut K., kayınvalidesi Selime K. ve eşinin 9 yaşındaki yeğeniyle birlikte ızgara salonuna gittiklerini belirtti.
Savcı Koca, "Bahse konu bölgede dolaştıktan sonra ve ilk defa gittiğimden bölgeyi bilen kolluk olan jandarmayı arayarak nerede yemek yiyebileceğimizi sordum. Onlar da bana 'Güleç Izgara' isimli işletmeyi tavsiye etti. Ben de bunun üzerine aynı gün saat 20.40'ta bahse konu işletmeye yukarıda belirttiğim aile fertlerimle beraber geldik. Henüz masaya oturmadan sipariş vermeden geri dönmeyi de hesap ederek şu an hatırlamadığım işletme çalışanına sipariş versek 'kaç dakikada hazır olur?' diye sordum" ifadelerine yer verdi.