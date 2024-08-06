Ordu'da saldırıya uğrayan savcı Mücahit Şamil Koca'nın ifadesi ortaya çıktı: Yumruk yedim, 9,5 aylık kızım yaralandı...

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Savcı Koca, "Bahse konu bölgede dolaştıktan sonra ve ilk defa gittiğimden bölgeyi bilen kolluk olan jandarmayı arayarak nerede yemek yiyebileceğimizi sordum. Onlar da bana 'Güleç Izgara' isimli işletmeyi tavsiye etti. Ben de bunun üzerine aynı gün saat 20.40'ta bahse konu işletmeye yukarıda belirttiğim aile fertlerimle beraber geldik. Henüz masaya oturmadan sipariş vermeden geri dönmeyi de hesap ederek şu an hatırlamadığım işletme çalışanına sipariş versek 'kaç dakikada hazır olur?' diye sordum" ifadelerine yer verdi.



