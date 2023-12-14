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Hayat hikayesi milyonları ağlatmıştı! Kim Milyoner Olmak İster'in şampiyonu Rabia Birsen Göğercin protez eline kavuştu

ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması, reyting rekortmeni Kim Milyoner Olmak İster yine izleyenleri ekranlara kilitlerken, Rabia Birsen Göğercin, 1 milyonluk soruya ulaştı ve doğru cevabı vererek, 1 milyon TL kazandı. Sempatik tavrıları ve hayat hikayesiyle kalpleri kazanan Rabia Birsen Göğercin'den mutlu haber geldi. Rabia, deneme kol protezi ile tanıştı. İşte kavuştuğu protez eliyle ilk görüntüsü...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Aralık 2023, 15:18 Güncelleme 14 Aralık 2023, 15:24
Hayat hikayesi milyonları ağlatmıştı! Kim Milyoner Olmak İster’in şampiyonu Rabia Birsen Göğercin protez eline kavuştu 1

atv'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de, milyonluk soru 5.kez, 24 yaşındaki Rabia Birsen Göğercin için açılmış, Göğercin 1 milyon TL kazanmıştı.

Hayat hikayesi milyonları ağlatmıştı! Kim Milyoner Olmak İster’in şampiyonu Rabia Birsen Göğercin protez eline kavuştu 2

Göğercin, kazandığı parayal kendisine yeni protez bir kol yaptıracağını söylemişti.

Hayat hikayesi milyonları ağlatmıştı! Kim Milyoner Olmak İster’in şampiyonu Rabia Birsen Göğercin protez eline kavuştu 3

İŞTE HAYAT KİKAYESİ

Bu gelişmelerden sonra herkes Rabia Birsen Güvercin'in hayat hikayesini merak etti.

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