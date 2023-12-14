Hayat hikayesi milyonları ağlatmıştı! Kim Milyoner Olmak İster'in şampiyonu Rabia Birsen Göğercin protez eline kavuştu

ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması, reyting rekortmeni Kim Milyoner Olmak İster yine izleyenleri ekranlara kilitlerken, Rabia Birsen Göğercin, 1 milyonluk soruya ulaştı ve doğru cevabı vererek, 1 milyon TL kazandı. Sempatik tavrıları ve hayat hikayesiyle kalpleri kazanan Rabia Birsen Göğercin'den mutlu haber geldi. Rabia, deneme kol protezi ile tanıştı. İşte kavuştuğu protez eliyle ilk görüntüsü...