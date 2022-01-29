Halası Eymen Kara'yı ezerek öldürmüştü! Şok ifadeler: Şaka yapıyor sandım
İzmir'deki bir rezidansın otoparkında 8 yaşındaki yeğenini fark edemeyerek cip ile ezen ve ölümüne sebebiyet veren hala ilk ifadesinde, "Aracın aynasından baktığımda Eymen'i yerde yatar vaziyette gördüm. Hemen yanına koştum. İlk olarak şaka yapıyor diye düşündüm" dedi. Eymen'in babası Adem Kara ise ablası Z.A.'nın duygu sömürüsü yaptığını savunarak, "Z.A. savunma yaparken tamamen duygu sömürüsü yapmaktadır. Çocuklar karne aldığında ben çocuğumun toprağına sarıldım. O ise kahkahalar atıyordu. Ölümden sonra, olaydan sonra Türkiye'yi dolaştı. Eymen, Z.A.'nın yanında kalmıyordu. Havuza girmek için o gün yanındaydı. Z.A.'nın aracını tamir ettirdim ve kendisine teslim ettim. Araçta arıza yoktu." dedi.
1 Ağustos 2021'de İzmir'de Çınarlı Mahallesi Ozan Abay Caddesindeki bir alışveriş merkezinin de içinde bulunduğu rezidansın otoparkında meydana gelen olayda, iddiaya göre, Kutsal Hazar Eymen Kara (8), halası Z.A.'dan kendisine köpek almasını istedi.
Bunun üzerine Z.A., yeğeniyle birlikte rezidanstaki evine para almaya geldi. İddiaya göre, rezidansın otoparkında Kutsal Hazar Eymen Kara, halası Z.A.'nın kullandığı cipten indiği sırada eli kapıya sıkıştı.
Yeğenini fark etmeyen Z.A., ciple hareket edince, Eymen bir süre yanında koştuğu aracın altında kalıp korkunç şekilde yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Z.A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Hazırlanan iddianamede sanık Z.A. için 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame, İzmir 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın ilk celsesine sağlık sorunları sebebiyle katılmayan Z.A., 2'nci celsede ilk kez hakim karşısına çıktı. Z.A.'nın yanı sıra Eymen'in babası Adem Kara ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.