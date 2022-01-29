Halası Eymen Kara’yı ezerek öldürmüştü! Şok ifadeler: Şaka yapıyor sandım

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Z.A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Hazırlanan iddianamede sanık Z.A. için 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame, İzmir 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın ilk celsesine sağlık sorunları sebebiyle katılmayan Z.A., 2'nci celsede ilk kez hakim karşısına çıktı. Z.A.'nın yanı sıra Eymen'in babası Adem Kara ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.