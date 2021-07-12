Hava sıcaklığı 40 dereceye ulaştı! Tunceli'de Munzur Nehri kıyısı Bodrum'u aratmadı

Almanya, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerden memleketlerine dönenler nedeniyle plajlarda yoğunluk her geçen gün artıyor. Tatilini geçirmek için Fransa'nın başkenti Paris'ten geldiğini aktaran Doğan Mikail, Ege ve Akdeniz yerine Tunceli'ye tercih ettiklerini belirterek "Tunceli'yi çok sevdiğim için her sene gelirim. Suyu ve ortamı çok güzel. Ege ve Akdeniz artık alışılmış bir yer. Burası doğayla iç içe olduğu için burayı tercih ediyoruz" dedi.