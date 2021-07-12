Vav TV İzle

Hava sıcaklığı 40 dereceye ulaştı! Tunceli'de Munzur Nehri kıyısı Bodrum'u aratmadı

Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Tunceli'de vatandaşlar serinlemek için Munzur Nehri'ne akın edince oluşan manzara Bodrum sahillerini aratmadı. Tatillerini geçirmek için yurt içi ve yurt dışından Tunceli'ye akın edenler, meşe ağaçlarıyla kaplı Munzur Nehri'nin kenarında serinlediler.

12.07.2021 10:05 - Son Güncelleme: 12.07.2021 10:05
Hava sıcaklığı 40 dereceye ulaştı! Tunceli'de Munzur Nehri kıyısı Bodrum'u aratmadı

Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Tunceli'de vatandaşlar, serinlemek için Munzur Nehri'ne akın etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hava sıcaklığı 40 dereceye ulaştı! Tunceli'de Munzur Nehri kıyısı Bodrum'u aratmadı

Doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Tunceli'de hava sıcaklığı 40 dereceyi bulunca kent sakinleri ile yurt içi ve yurt dışından memleketine dönenler, serinlemek için meşe ağaçlarıyla kaplı dağların arasından akan Munzur Nehri'ne akın etti.

Hava sıcaklığı 40 dereceye ulaştı! Tunceli'de Munzur Nehri kıyısı Bodrum'u aratmadı

Hafta sonunun da etkisiyle kadın, çocuk, genç yaşlı yüzlerce kişi, doğal plajlarda nehre girdi. Bazıları yüksekten buz gibi suya atladı. Kimileri plajda voleybol oynadı, kimileri de şezlonglarda güneşlendi.

Hava sıcaklığı 40 dereceye ulaştı! Tunceli'de Munzur Nehri kıyısı Bodrum'u aratmadı

Almanya, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerden memleketlerine dönenler nedeniyle plajlarda yoğunluk her geçen gün artıyor. Tatilini geçirmek için Fransa'nın başkenti Paris'ten geldiğini aktaran Doğan Mikail, Ege ve Akdeniz yerine Tunceli'ye tercih ettiklerini belirterek "Tunceli'yi çok sevdiğim için her sene gelirim. Suyu ve ortamı çok güzel. Ege ve Akdeniz artık alışılmış bir yer. Burası doğayla iç içe olduğu için burayı tercih ediyoruz" dedi.

Hava sıcaklığı 40 dereceye ulaştı! Tunceli'de Munzur Nehri kıyısı Bodrum'u aratmadı

14 yıldır Tunceli'de yaşadığın aktaran Antalyalı Filiz Salduz ise, "Ben Antalyalıyım, 14 yıldır burada yaşıyorum. Ben ve eşimin mesleğinden dolayı her zaman tatile çıkma fırsatımız olmuyor ya da kısıtlı oluyor.