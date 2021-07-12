Hava sıcaklığı 40 dereceye ulaştı! Tunceli'de Munzur Nehri kıyısı Bodrum'u aratmadı
Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Tunceli'de vatandaşlar serinlemek için Munzur Nehri'ne akın edince oluşan manzara Bodrum sahillerini aratmadı. Tatillerini geçirmek için yurt içi ve yurt dışından Tunceli'ye akın edenler, meşe ağaçlarıyla kaplı Munzur Nehri'nin kenarında serinlediler.
12.07.2021 10:05
- Son Güncelleme: 12.07.2021 10:05
Almanya, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerden memleketlerine dönenler nedeniyle plajlarda yoğunluk her geçen gün artıyor. Tatilini geçirmek için Fransa'nın başkenti Paris'ten geldiğini aktaran Doğan Mikail, Ege ve Akdeniz yerine Tunceli'ye tercih ettiklerini belirterek "Tunceli'yi çok sevdiğim için her sene gelirim. Suyu ve ortamı çok güzel. Ege ve Akdeniz artık alışılmış bir yer. Burası doğayla iç içe olduğu için burayı tercih ediyoruz" dedi.