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Müge Anlı'da katili aranan Büyükşen cinayetinde milyonları gözyaşına boğmuştu! Osman Büyükşen: "Canının yanacağı günü beklesin!"

Müge Anlı'da katili aranan Büyükşen çiftinin cinayetinde milyonları gözyaşına boğan Osman Büyükşen sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekti. Türkiye'nin yakından takip ettiği ve detayları ile dehşete düşüren Konya cinayetinde son durum merak ediliyor. Anne ve babasının öldürüldüğü evden sağ çıkan Büşra Büyükşen Müge Anlı final bölümünde verdiği tepkiler ile akıllarda soru işaretleri bırakmaya devam etmişti. Peki Büyükşen cinayetinde son durum ne? Büşra Büyükşen bildiklerini saklıyor mu? İşte Osman Büyükşen'den gelen paylaşımlar...

12.07.2021 13:29 - Son Güncelleme: 12.07.2021 13:55
Müge Anlı'da katili aranan Büyükşen cinayetinde milyonları gözyaşına boğmuştu! Osman Büyükşen: Canının yanacağı günü beklesin!

"CANININ YANACAĞI GÜNÜ BEKLESİN!"

Müge Anlı'da katili aranan Büyükşen cinayetinde milyonları gözyaşına boğmuştu! Osman Büyükşen sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. İşte 'mehir cinayeti' olarak hafızalara kazınan Necla ve Metin Büyükşen çiftinin ölümüne ilişkin detaylar...

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Müge Anlı'da katili aranan Büyükşen cinayetinde milyonları gözyaşına boğmuştu! Osman Büyükşen: Canının yanacağı günü beklesin!

Konya'da meydana gelen olayda 54 yaşındaki Necla Büyükşen ve 55 yaşındaki Metin Büyükşen eve giren maskeli saldırgan tarafından pompalı tüfekle öldürülmüştü. 21 yaşındaki kızları Büşra Büyükşen ise başına aldığı dipçik darbesiyle yaralanmış ve saldırgan kaçmayı başarmıştı.

Müge Anlı'da katili aranan Büyükşen cinayetinde milyonları gözyaşına boğmuştu! Osman Büyükşen: Canının yanacağı günü beklesin!

OSMAN BÜYÜKŞEN TUTUKLANDI MI?

Canlı yayında birbirinden çarpıcı iddialar yer alırken anne ve babasının katilini arayan evlat Osman Büyükşen Müge Alı'yı ve tüm Türiye'yi gözyaşlarına boğmuştu. Osman Büyükşen tutuklama haberlerine tepki gösterdi.

Müge Anlı'da katili aranan Büyükşen cinayetinde milyonları gözyaşına boğmuştu! Osman Büyükşen: Canının yanacağı günü beklesin!

ATV'de yayınlanan Müge Anlı'nın sunduğu Tatlı Sert programıyla tekrar gündeme gelen olayla ilgili geçtiğimiz günlerde Betül ve Uğur Büyükşen'in tutuklandığı hatta Büşra Büyükşen'in itirafları gibi videolarla bazı Youtube kanallarında asılsız haberler dönmeye başlamıştı.

Müge Anlı'da katili aranan Büyükşen cinayetinde milyonları gözyaşına boğmuştu! Osman Büyükşen: Canının yanacağı günü beklesin!

İddialara ailenin küçük oğlu Osman Büyükşen adeta isyan etti. Osman Büyükşen kendine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu cümleleri kullandı:

1) "Tv'ye çıktıysanız bunları göze alacaksınız" gibi akıl dışı bir dayanakla, apaçık yalan olduğu belli olan şeyleri bilgi/yorum diye paylaşan, bunu da kişi mahremiyetini hiçe sayarak ve toplum merakını kullanarak kazanç/prim elde etmek için yapan kişilere ne demek gerekir?