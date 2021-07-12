Müge Anlı'da katili aranan Büyükşen cinayetinde milyonları gözyaşına boğmuştu! Osman Büyükşen: "Canının yanacağı günü beklesin!"
Müge Anlı'da katili aranan Büyükşen çiftinin cinayetinde milyonları gözyaşına boğan Osman Büyükşen sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekti. Türkiye'nin yakından takip ettiği ve detayları ile dehşete düşüren Konya cinayetinde son durum merak ediliyor. Anne ve babasının öldürüldüğü evden sağ çıkan Büşra Büyükşen Müge Anlı final bölümünde verdiği tepkiler ile akıllarda soru işaretleri bırakmaya devam etmişti. Peki Büyükşen cinayetinde son durum ne? Büşra Büyükşen bildiklerini saklıyor mu? İşte Osman Büyükşen'den gelen paylaşımlar...
İddialara ailenin küçük oğlu Osman Büyükşen adeta isyan etti. Osman Büyükşen kendine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu cümleleri kullandı:
1) "Tv'ye çıktıysanız bunları göze alacaksınız" gibi akıl dışı bir dayanakla, apaçık yalan olduğu belli olan şeyleri bilgi/yorum diye paylaşan, bunu da kişi mahremiyetini hiçe sayarak ve toplum merakını kullanarak kazanç/prim elde etmek için yapan kişilere ne demek gerekir?