Müge Anlı'da katili aranan Büyükşen cinayetinde milyonları gözyaşına boğmuştu! Osman Büyükşen: "Canının yanacağı günü beklesin!"

İddialara ailenin küçük oğlu Osman Büyükşen adeta isyan etti. Osman Büyükşen kendine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu cümleleri kullandı:

1) "Tv'ye çıktıysanız bunları göze alacaksınız" gibi akıl dışı bir dayanakla, apaçık yalan olduğu belli olan şeyleri bilgi/yorum diye paylaşan, bunu da kişi mahremiyetini hiçe sayarak ve toplum merakını kullanarak kazanç/prim elde etmek için yapan kişilere ne demek gerekir?