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Gaziantep'te 'kadınsın yapamazsın' diyenlere inat 10 yılda hayvan sayısını 200'e katladı

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde, çevresindekilerin 'kadınsın yapamazsın' sözlerine karşın, 10 yıl önce yaşamını yitiren eşinin yarım bıraktığı çiftliğin inşaatını tamamlayarak 3 inek alıp besiciliğe başlayan Gülçin Sakaroğlu (59), aradan geçen süre içerisinde devlet desteğiyle hayvan sayısını 600'e çıkardı. 3 yıl önce de araç kullanmayı öğrenip ehliyet alan Sakaroğlu, "Kadınlar, asla hayallerinden vazgeçmemeli ve çalışarak başarıya ulaşmalıdır" dedi.

12.07.2021 09:40 - Son Güncelleme: 12.07.2021 09:49
Gaziantep'te 'kadınsın yapamazsın' diyenlere inat 10 yılda hayvan sayısını 200'e katladı

Yavuzeli'ne bağlı Yöreli Mahallesi'nde yaşayan 4'ü kız, 5 çocuk annesi Gülçin Sakaroğlu'nun 2011 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren eşi İmam Sakaroğlu'nun yarım bıraktığı çiftliğin inşaatını tamamlamak için kolları sıvadı.

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Gaziantep'te 'kadınsın yapamazsın' diyenlere inat 10 yılda hayvan sayısını 200'e katladı

Çevresindekiler, çocukları evlendiği için yalnız olan Sakaroğlu'nu, yapamayacağını söyleyerek vazgeçirmeye çalıştı. Ancak, eşinin hayalini gerçekleştirmek istediğini söyleyen Sakaroğlu, elindeki birikimle 3 inek alarak besiciliğe başladı.

Gaziantep'te 'kadınsın yapamazsın' diyenlere inat 10 yılda hayvan sayısını 200'e katladı

Tarım ve Orman Bakanlığı'na başvurup 183 koyun alarak çiftliği büyüten Sakaroğlu, hayvanlardan elde ettiği süt ürünlerini satarak, aradan geçen süre içerisinde 600 koyun ve 20 inek sahibi oldu. Çiftliğinde 12 kişiyi istihdam ederek çevresindekilere örnek olan Sakaroğlu, 3 yıl önce araç kullanmayı da öğendi.

Gaziantep'te 'kadınsın yapamazsın' diyenlere inat 10 yılda hayvan sayısını 200'e katladı

'KİMSE İNANMIYORDU AMA BAŞARDIM'
Kendisine kimse inanmamasına rağmen başardığını belirten Gülçin Sakaroğlu, "Eşim ölmeden önce çiftlik için inşaata başladı. Ancak, eşim kalp krizinden vefat etti. Çocuklarım 'burası babamın hatırasıdır, yaşatalım' dediler.

Gaziantep'te 'kadınsın yapamazsın' diyenlere inat 10 yılda hayvan sayısını 200'e katladı

Ben da çocuklarımın desteğini aldıktan sonra yarım kalan inşaatı bitirerek bu işe başladım. Bana çevremdekiler 'eşin ölmüş, kadın başına yapamazsın' dedi. Ama ben yılmadım, kimse inanmıyordu ama ben başardım. 3 inekle başladım ama şimdi 600 hayvanım var" dedi.