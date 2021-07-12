Gaziantep'te 'kadınsın yapamazsın' diyenlere inat 10 yılda hayvan sayısını 200'e katladı

Ben da çocuklarımın desteğini aldıktan sonra yarım kalan inşaatı bitirerek bu işe başladım. Bana çevremdekiler 'eşin ölmüş, kadın başına yapamazsın' dedi. Ama ben yılmadım, kimse inanmıyordu ama ben başardım. 3 inekle başladım ama şimdi 600 hayvanım var" dedi.