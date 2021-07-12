Gaziantep'te 'kadınsın yapamazsın' diyenlere inat 10 yılda hayvan sayısını 200'e katladı
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde, çevresindekilerin 'kadınsın yapamazsın' sözlerine karşın, 10 yıl önce yaşamını yitiren eşinin yarım bıraktığı çiftliğin inşaatını tamamlayarak 3 inek alıp besiciliğe başlayan Gülçin Sakaroğlu (59), aradan geçen süre içerisinde devlet desteğiyle hayvan sayısını 600'e çıkardı. 3 yıl önce de araç kullanmayı öğrenip ehliyet alan Sakaroğlu, "Kadınlar, asla hayallerinden vazgeçmemeli ve çalışarak başarıya ulaşmalıdır" dedi.
12.07.2021 09:40
- Son Güncelleme: 12.07.2021 09:49
Tarım ve Orman Bakanlığı'na başvurup 183 koyun alarak çiftliği büyüten Sakaroğlu, hayvanlardan elde ettiği süt ürünlerini satarak, aradan geçen süre içerisinde 600 koyun ve 20 inek sahibi oldu. Çiftliğinde 12 kişiyi istihdam ederek çevresindekilere örnek olan Sakaroğlu, 3 yıl önce araç kullanmayı da öğendi.