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Hava sıcaklığı 33 derece! Mersin Kızkalesi doldu taştı

Doğu Akdeniz'in gözde turizm merkezlerinden olan Mersin'in Erdemli ilçesindeki Kızkalesi sahilleri, hava sıcaklığının 33 dereceye yükselmesiyle tatilcilerle dolup taştı. İşte Mersin Kızkalesi sahillerinden içinizi ısıtacak fotoğraflar...

AJANSLAR
10.10.2021 15:07 - Son Güncelleme: 10.10.2021 15:33
Hava sıcaklığı 33 derece! Mersin Kızkalesi doldu taştı

Erdemli'de ekim ayı olmasına rağmen sahillerin yaz günlerini andıran canlılığı dikkat çekti. Uygun hava şartlarının tarihi turistik Kızkalesi'ne ilgiyi arttırdığını ifade eden turizmciler, sezonun uzamasından da memnun.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hava sıcaklığı 33 derece! Mersin Kızkalesi doldu taştı

Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkanı Hüseyin Çalışkan, turizm sezonunun bu yıl turizmcisinden esnafına herkes için olağanüstü güzel geçtiğini, bölgede bu sezon 4-5 bin yatak kapasitesiyle hizmet verildiğini söyledi. Çalışkan, "Burada turizm kasım ayının sonuna kadar devam eder.

Hava sıcaklığı 33 derece! Mersin Kızkalesi doldu taştı

Top oynayanlar var, denize girenler var, sahilde yürüyüş yapanlar var. Sahil dolu, mükemmel bir güneş var. Şu an 33 derece sıcaklık var. Daha ne istiyoruz, deniz sıcaklığı 26-27 derece. Sezonum da güzel geçti, suyumuz da, havamız da güzel. Biz çevre illerdeki dostları, arkadaşları, seyahat etmek isteyen, denize girmek isteyen bütün insanları Kızkalesi'ne davet ediyoruz" dedi.

Hava sıcaklığı 33 derece! Mersin Kızkalesi doldu taştı

"AVRUPA ÜLKELERİNDEN TUT, ÇİNLİLER BİLE GELİYOR"
Çalışkan, "Eylül, ekim, kasım aylarında burada yabancı turisti daha çok görüyoruz. Rusya'nın yaptığı nükleer santralden dolayı buraya gelen arkadaşlar var.

Hava sıcaklığı 33 derece! Mersin Kızkalesi doldu taştı

Artık onların akrabaları Antalya'ya, Alanya'ya gitmiyor, Mersin'de güzel tatilimizi burada geçirelim diyorlar. Şu an çalışanların akrabaları burada tatil yapıyor.

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