Hava sıcaklığı 33 derece! Mersin Kızkalesi doldu taştı
Doğu Akdeniz'in gözde turizm merkezlerinden olan Mersin'in Erdemli ilçesindeki Kızkalesi sahilleri, hava sıcaklığının 33 dereceye yükselmesiyle tatilcilerle dolup taştı. İşte Mersin Kızkalesi sahillerinden içinizi ısıtacak fotoğraflar...
10.10.2021 15:07
- Son Güncelleme: 10.10.2021 15:33
Erdemli'de ekim ayı olmasına rağmen sahillerin yaz günlerini andıran canlılığı dikkat çekti. Uygun hava şartlarının tarihi turistik Kızkalesi'ne ilgiyi arttırdığını ifade eden turizmciler, sezonun uzamasından da memnun.
Top oynayanlar var, denize girenler var, sahilde yürüyüş yapanlar var. Sahil dolu, mükemmel bir güneş var. Şu an 33 derece sıcaklık var. Daha ne istiyoruz, deniz sıcaklığı 26-27 derece. Sezonum da güzel geçti, suyumuz da, havamız da güzel. Biz çevre illerdeki dostları, arkadaşları, seyahat etmek isteyen, denize girmek isteyen bütün insanları Kızkalesi'ne davet ediyoruz" dedi.