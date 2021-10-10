Hava sıcaklığı 33 derece! Mersin Kızkalesi doldu taştı

Top oynayanlar var, denize girenler var, sahilde yürüyüş yapanlar var. Sahil dolu, mükemmel bir güneş var. Şu an 33 derece sıcaklık var. Daha ne istiyoruz, deniz sıcaklığı 26-27 derece. Sezonum da güzel geçti, suyumuz da, havamız da güzel. Biz çevre illerdeki dostları, arkadaşları, seyahat etmek isteyen, denize girmek isteyen bütün insanları Kızkalesi'ne davet ediyoruz" dedi.

