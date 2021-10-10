Dünyaca ünlü Sivas Kangalı'na yurt dışından talep yağıyor! Lüks otomobil parası veren var!
Ünü dünyayı dolaşan Sivas Kangalları güçlü yapıları, 25 kilometreye kadar görme yetenekleri ve 2 kilometreye kadar koku alma özelikleri ile dünyanın en iyi koruma köpeği olarak biliniyor. Kangal köpekleri yurtiçinden olduğu kadar yurtdışından da alıcı buluyor. Yurt dışından 50 bin dolara kadar alıcısı olan Kangal köpekleri yurtiçinde de 350 bin liraya kadar satılabiliyor.
Güçlü yapıları, 25 kilometreye kadar görme yetenekleri ve 2 kilometreye kadar koku alma özelikleri ile dünyanın en iyi koruma köpeği olarak bilinen Kangallar heybeti ve fiyatlarıyla adından söz ettiriyor.
Adeta dosta güven düşmana korku salan Kangal köpekleri yurtiçinden olduğu kadar yurtdışından da alıcı buluyor. Yurt dışından 50 bin dolara kadar alıcısı olan Kangal köpekleri yurtiçinde de 350 bin liraya kadar satılabiliyor.
"ARAP ÜLKELERİNDEN OLDUKÇA TALEP GÖRMEKTE"
Uzman Kangal yetiştiricisi Ümit Taşdelen, Kangal köpeğinin Arap ülkelerinden oldukça talep gördüğünü söyleyerek, "Milli değerimiz olan Kangal köpekleri namını salmaya devam ediyor.
Son zamanlarda milli değerimiz Kangal köpeklerimiz yurtdışından oldukça talep görmektedir. Özellikle Arap ülkelerinden oldukça talep görmektedir. Yetişkin damızlık köpeklerimiz 40-50 bin dolar fiyat görüyor" dedi.