Dünyanın en tüylü kızıydı "kurt kız" olarak tanınıyordu! Aşık olunca kolları sıvadı! Son halini görenler inanamıyor yepyeni görüntüsüyle...

Tüm dünya onu "kurt kız" olarak tanıyordu... 'Dünyanın en kıllı ve tüylü kızı' olarak bilinen Supatra Natty Sasuphan, 5 Ağustos 1999'da dünyaya gözlerini açtı. Çok az kişide görülen Ambras Sendromu'nu yaşayan Sasuphan, vücudunda tüylerin anormal uzaması nedeniyle yıllar boyunca meraklı bakışların hapsinde kaldı. Ancak Sasuphan aşık olunca işler değişti. İşte son hali.