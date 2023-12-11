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Dilan Polat'a bir kötü haber daha! Savcılık kararını açıkladı

Kara para aklama ve vergi kaçırma iddiasıyla tutuklu bulunan Dilan Polat'ın cezaevine girmeden önce çok sayıda kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıkmıştı. Savcılık, Polat'ın attığı adımla ilgili kararını verdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 11 Aralık 2023, 14:14 Güncelleme 11 Aralık 2023, 14:14
Dilan Polat’a bir kötü haber daha! Savcılık kararını açıkladı 1

Şaaşalı yaşamını göze sokmaktan hiç kaçınmayan Dilan Polat, kısa sürede büyük bir servete sahip oldu.

Dilan Polat’a bir kötü haber daha! Savcılık kararını açıkladı 2

Kendi markasını kurdu, güzellik salonları açtı. Lüks araçları, gösterişli villası, jeti ve helikopteriyle hava attı. Altın tozlu kahvesini yudumlayarak "Ayda 750 bin TL harcıyorum" açıklamasını yaptı. İşte bu sözleri aynı zamanda sonunu getirecek opresyonların da başlamasına sebep oldu. MASAK'ın yaptığı incelemenin ardından Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından soruşturma açıldı. Gözaltına alınan ikili tutuklanarak cezaevine yollandı.

Dilan Polat’a bir kötü haber daha! Savcılık kararını açıkladı 3

Soruşturma sürerken, Dilan Polat hakkında yeni gelişmeler de ortaya çıkmaya devam etti. Öyle ki sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın cezaevine girmeden önce kendisi hakkında olumsuz yorum yapanlar için suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

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