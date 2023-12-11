Dilan Polat'a bir kötü haber daha! Savcılık kararını açıkladı

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Kendi markasını kurdu, güzellik salonları açtı. Lüks araçları, gösterişli villası, jeti ve helikopteriyle hava attı. Altın tozlu kahvesini yudumlayarak "Ayda 750 bin TL harcıyorum" açıklamasını yaptı. İşte bu sözleri aynı zamanda sonunu getirecek opresyonların da başlamasına sebep oldu. MASAK'ın yaptığı incelemenin ardından Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından soruşturma açıldı. Gözaltına alınan ikili tutuklanarak cezaevine yollandı.