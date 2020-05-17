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HAVA DURUMU | Türkiye yanıyor! Afrika sıcakları rekor üstüne rekor kırdırdı!
HAVA DURUMU | Türkiye yanıyor! Afrika sıcakları rekor üstüne rekor kırdırdı!
Türkiye'de Perşembe gününden itibaren yaşanan Kuzey Afrika sıcaklıkları vatandaşları adeta bunalttı. Mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklıklar nedeniyle Adana'da termometre patlarken, Antalya ve Bursa'da sıcaklık rekorları kırıldı. İşte detaylar…
17.05.2020 17:31
- Son Güncelleme: 17.05.2020 17:37
Adana'da, 40 dereceyi bulan sıcaklık ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle meydan, cadde, bulvar ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.
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Bunaltıcı sıcaklığın günlük yaşamı olumsuz etkilediği kentte, bazı vatandaşlar parklardaki gölgelik alanlarda oturdu, bazıları da çimlerde uzanarak serinlemeyi tercih etti.
Kuşlar da parklardaki süs havuzları çevresinde ve ağaç altlarında serinlemeye çalıştı.
ANTALYA'DA 75 YILIN EN SICAK MAYIS AYI!
Antalya'da meteorolojik verilerin kayıt altına alındığı 1929'dan bu yana ilk defa mayıs ayında hava sıcaklığı 38,8 derece ölçüldü.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi Şube Müdürü Murat Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte hava tahminlerinin 91 yıl önce kayıt altına alınmaya başlandığını söyledi.