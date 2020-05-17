RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Galeri Yaşam Sokaklar bugün onların oldu... 65 yaş ve üstü vatandaşlar yeniden sokağa çıktı

Sokaklar bugün onların oldu... 65 yaş ve üstü vatandaşlar yeniden sokağa çıktı

Yeni tip koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşlar, 12.00-18.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile bir haftalık aranın ardından yeniden sokağa çıktı. Parklara akın eden vatandaşlar, genellikle yürüyüş yaparak zaman geçirdi. Sıcak hava nedeniyle bunalanlar ise gölge alanlarda oturarak zaman geçirmeyi tercih etti. İşte o görüntüler...

17.05.2020 20:11 - Son Güncelleme: 17.05.2020 20:13
Sokaklar bugün onların oldu... 65 yaş ve üstü vatandaşlar yeniden sokağa çıktı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, 6 saatlik sokağa çıkma iznini büyük bir heyecanla bekliyordu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sokaklar bugün onların oldu... 65 yaş ve üstü vatandaşlar yeniden sokağa çıktı

Bekledikleri gün geldi. yeniden sokağa çıkmanın heyecanıyla tarandı, süslendi, ütülü elbiselerini giydi ve kendilerini dışarıya attılar. Sessiz ve sakin sokaklar artık onlarındı.

Sokaklar bugün onların oldu... 65 yaş ve üstü vatandaşlar yeniden sokağa çıktı

O anların tadını çıkarmak için yürümeye başladılar. Kimisi arkadaşlarına kavuştu, kimisi de ağaçların gölgesi altında zaman geçirmeyi tercih etti.

Sokaklar bugün onların oldu... 65 yaş ve üstü vatandaşlar yeniden sokağa çıktı

Sokağa çıkan vatandaşların maske taktıkları ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.

Sokaklar bugün onların oldu... 65 yaş ve üstü vatandaşlar yeniden sokağa çıktı

İşte yurt genelinden renkli kareler...

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı HAVA DURUMU | Türkiye yanıyor! Afrika sıcakları rekor üstüne rekor kırdırdı!
HAVA DURUMU | Türkiye yanıyor! Afrika sıcakları rekor üstüne rekor kırdırdı!