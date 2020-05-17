Sokaklar bugün onların oldu... 65 yaş ve üstü vatandaşlar yeniden sokağa çıktı
Yeni tip koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşlar, 12.00-18.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile bir haftalık aranın ardından yeniden sokağa çıktı. Parklara akın eden vatandaşlar, genellikle yürüyüş yaparak zaman geçirdi. Sıcak hava nedeniyle bunalanlar ise gölge alanlarda oturarak zaman geçirmeyi tercih etti. İşte o görüntüler...
17.05.2020 20:11
- Son Güncelleme: 17.05.2020 20:13
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