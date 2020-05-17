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İzleyenler şoka girdi! Güzel hostesi okların üzerine bıraktı...

Hayranlıkla izlediğiniz illüzyon gösterilerinin sırlarını bilmek istemez misiniz? YouTube üzerinden yayın yapan Breaking Magician's kanalındaki maskeli sihirbaz, sizler için birçok numaranın sırlarını tek tek ifşa ediyor. Bugüne kadar izlenme rekorları kıran videoları izleyince eminiz siz de "bu kadar kolay mıydı?" diye düşüneceksiniz. İşte, sahne şovunun ardından, sihirbazlık numarasının sırrını da gösterdiği o anlar...

17.05.2020 08:04 - Son Güncelleme: 17.05.2020 08:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





