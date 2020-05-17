İzleyenler şoka girdi! Güzel hostesi okların üzerine bıraktı...
Hayranlıkla izlediğiniz illüzyon gösterilerinin sırlarını bilmek istemez misiniz? YouTube üzerinden yayın yapan Breaking Magician's kanalındaki maskeli sihirbaz, sizler için birçok numaranın sırlarını tek tek ifşa ediyor. Bugüne kadar izlenme rekorları kıran videoları izleyince eminiz siz de "bu kadar kolay mıydı?" diye düşüneceksiniz. İşte, sahne şovunun ardından, sihirbazlık numarasının sırrını da gösterdiği o anlar...
İllüzyon gösterilerine izlediğimizde hepimiz şaşkınlık içerisinde kalıyoruz değil mi? Boğazından iğne çıkaranlar, birilerini ikiye bölenler ve nicesi... Tabi ki ardında bir hile olduğunu biliyoruz ama kabul edelim ki oldukça ilgi çekici.
YouTube üzerinden Breaking Magician's ismiyle gösteriler yapan maskeli sihirbaz, bütün sihirbazlık hilelerini gün yüzüne çıkarıyor. Birazdan görecekleriniz size 'Bu benim aklıma gelmişti!' dedirtecek türden.