Müge Anlı doğum gününde kötü haberi duyurdu! Yeğeni Ezel oyuncu olmak için parasını çalmıştı! Kanser hastası Tuğba hayatını kaybetti

Türkiye'nin gündemine vuran pek çok olayı gündeme getiren Müge Anlı'da geçtiğimiz yıllarda tarihi bir olay yaşanmıştı. Kanser hastası yengesinin parasını çalıp, ortalardan kaybolduğu iddia edilen Ömer Can Aslanhan 13 Aralık 2022 senesinde canlı yayına katılarak ismini Ezel Bayraktar olarak değiştirdiğini ve oyuncu olmak istediğini ifade ederek, parayı harcadığını söylemişti. Bu durum karşısında tüm Türkiye şoke olmuştu. Kanser hastası yenge için Müge Anlı bağış kampanyası başlatmıştı. Toplanan bağış ile birlikte Tuğba'nın tedavisine başlanmıştı. Ancak bugün Müge Anlı canlı yayında Tuğba Aslanhan'dan gelen kötü haberi duyurdu. İşte detaylar...
Türkiye'nin gündemine vuran pek çok olayı gündeme getiren Müge Anlı'da geçtiğimiz yıllarda ele alınan bir olay herkesi hayrete düşürmüştü. Geçtiğimiz yıllarda Müge Anlı'ya katılan Mehmet ve Tuğba Aslanhan çifti, kanser hastası olan Tuğba'nın tedavi parasının çalındığı iddiasıyla soluğu Anlı'da almıştı.
Mehmet'in kardeşi Ömer'in tedavi parası olan 300 bin TL'yle kayıplara karıştığı olayda Ömer canlı yayına çıkmıştı. Ömer'in 17 Ekim 2022 tarihinde mahkeme kararı ile ismini Ezel dizisindeki Kenan İmirzalıoğlu'nun canlandırdığı Ezel Bayraktar'dan esinlenerek değiştirdiği ortaya çıkmıştı.
Dizide de İmirzalıoğlu'nun hayat verdiği karakterin ilk adı da Ömer'di. Sonrasında Ezel Bayraktar olmuştu.