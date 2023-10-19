HAVA DURUMU | Meteoroloji'den 4 il için 'sarı' ve 'turuncu' uyarı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 Ekim hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre Meteoroloji, 4 kente sarı ve turuncu kod uyarısında bulundu. Öte yandan yurt genelinde etkili olan sağanak yağış bazı illerde yerini kar yağışına bırakacak. İşte il il hava durumu...
Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kayseri, Sivas ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, iç ve doğu kesimlerde 3-5 derece azalacağı tahmin ediliyor.