Nevrigül Alan'dan acı haber geldi! Ailesi Müge Anlı'ya başvurmuştu! Cinayete kurban gitmiş...

1 2 Eylül Cumartesi Bursa Gemlik'ten kaybolan 22 yaşındaki Nevrigül Alan'dan 45 gündür haber alınamaması üzerine Nevrigül'ün annesi babası ve kız kardeşi soluğu Müge Anlı'da aldı. Ailenin iddiasına göre; iki çocuğundan biri ayrılmak istediği eşinde olan Nevrigül, çocuğunu görmek amacıyla evden ayrıldı. Nevrigül'den o günden itibaren bir daha haber alınamadı.Alan'dan akşam saatlerinde acı haber geldi.

2 ZEYTİN BAHÇESİNDE CESEDİ BULUNDU

Gemlik'in Hisar ve Umurbey mahalleleri arasında zeytin bahçesi bulunan bir çiftçi, kendisine ait bahçeye gittiğinde ağaca asılı bir kadın cesedi ile karşılaştı. Durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.