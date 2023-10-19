Nevrigül Alan'dan acı haber geldi! Ailesi Müge Anlı'ya başvurmuştu! Cinayete kurban gitmiş...

Müge Anlı'nın programında gündeme gelen Nevrigül Alan konusu izleyicilerin merak konusu oldu. 2 Eylül günü aniden ortadan kaybolan 22 yaşındaki 2 çocuk annesi Nevrigül Alan'ın ailesi soluğu Müge Anlı'da aldı. 46 gündür haber alınamayan Nevrigül'den acı haber geldi. Genç kadın, Bursa'nın Gemlik ilçesinde zeytinlik bir alanda ağaca asılı vaziyette ölü bulundu. Müge Anlı canlı yayında olayın detaylarını anlattı. İşte detaylar...
2 Eylül Cumartesi Bursa Gemlik'ten kaybolan 22 yaşındaki Nevrigül Alan'dan 45 gündür haber alınamaması üzerine Nevrigül'ün annesi babası ve kız kardeşi soluğu Müge Anlı'da aldı. Ailenin iddiasına göre; iki çocuğundan biri ayrılmak istediği eşinde olan Nevrigül, çocuğunu görmek amacıyla evden ayrıldı. Nevrigül'den o günden itibaren bir daha haber alınamadı.Alan'dan akşam saatlerinde acı haber geldi.
ZEYTİN BAHÇESİNDE CESEDİ BULUNDU
Gemlik'in Hisar ve Umurbey mahalleleri arasında zeytin bahçesi bulunan bir çiftçi, kendisine ait bahçeye gittiğinde ağaca asılı bir kadın cesedi ile karşılaştı. Durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemelerde cesedin 46 gündür kayıp olan Nevrigül Alan'a ait olduğunu belirledi.İznik ilçesinde bulunan çocuğunu almak için evden ayrıldığı iddia edilen genç kadının cansız bedeni, incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.