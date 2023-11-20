HAVA DURUMU | Meteoroloji'den 19 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı! Yağmur ve kar yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu ( Konya ve Kırıkkale haric ), Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun yüksekleri, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bursa ve Bilecik'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

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HAVA SICAKLIĞI

Kuzey, iç ve batı bölgelerde yağışlı hava ile birlikte hissedilir derecede (2°-10°C) azalacağı ve mevsim normallerinin altında düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta, yer yer kuvvetli, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kısa süreli fırtına (50-80 km/saat), Marmara'nın kuzeyi ve Batı Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve tam fırtına (80-110 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.