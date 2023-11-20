HAVA DURUMU | Meteoroloji'den 19 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı! Yağmur ve kar yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce 19 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı.Hafta sonu yurt genelinde etkili olan sağanak ve fırtınanın bugün Doğu Anadolu ve Karadeniz'de etkisini sürdürmesi beklenirken, Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yağışların Anadolu'da hafta sonuna kadar devam edeceğini belirtti. Öte yandan AFAD'dan yapılan açıklamada uyarı verilen illerde ekiplerin teyakkuz halinde olduğu vurgulandı. İşte il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu ( Konya ve Kırıkkale haric ), Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun yüksekleri, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bursa ve Bilecik'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Kuzey, iç ve batı bölgelerde yağışlı hava ile birlikte hissedilir derecede (2°-10°C) azalacağı ve mevsim normallerinin altında düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta, yer yer kuvvetli, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kısa süreli fırtına (50-80 km/saat), Marmara'nın kuzeyi ve Batı Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve tam fırtına (80-110 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu(Malatya ve Iğdır hariç), Güneydoğu Anadolu doğusu kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, yerel su baskını, taşkın gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI
Rüzgârın, Marmara, Ege, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat), Marmara'nın kuzeyi ve Batı Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve tam fırtına (80-110 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.