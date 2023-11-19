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CEM MUHAMMET'TEN HABER VAR! Bursa'da çöp evde bulunmuştu! 16 ayda 18 kilo aldı ismi değişecek

Son dakika haberleri... Bursa'da teyzesi tarafından çöp evde alıkonulan Cem Muhammet'ten yeni haberler geldi. Yeni bir hayat kurduklarını söyleyen anne Yasemin Acar, Cem Muhammet'in ismini değiştireceğini söyledi.

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Giriş Tarihi 19 Kasım 2023, 11:46 Güncelleme 19 Kasım 2023, 11:46
CEM MUHAMMET’TEN HABER VAR! Bursa’da çöp evde bulunmuştu! 16 ayda 18 kilo aldı ismi değişecek 1

Bursa'da, teyzesi Kamuran Pınar Acar (45) tarafından kaçırıldığı öne sürülen ve çöp ev haline gelen dairede kilitli odada 1 yıl boyunca alıkonulan Cem Muhammet A. (10) ile annesi Yasemin Acar (49), isimlerini değiştirecek. Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Antalya Çocuk Evleri Sitesi'nde devlet koruması altına alınan oğluyla eylül ayından beri birlikte yaşamaya başlayan Yasemin Acar, yeni bir hayat kurduklarını söyledi.

CEM MUHAMMET’TEN HABER VAR! Bursa’da çöp evde bulunmuştu! 16 ayda 18 kilo aldı ismi değişecek 2

Geçen yıl temmuz ayında, Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'ndeki bir apartmanda, çöp eve dönen dairede belediye ekiplerince baygın halde bulunan ve teyzesi Kamuran Pınar Acar tarafından, 1 yıl boyunca alıkonulduğu iddia edilen Cem Muhammet A., Antalya'ya, annesinin yanına gönderildi.

CEM MUHAMMET’TEN HABER VAR! Bursa’da çöp evde bulunmuştu! 16 ayda 18 kilo aldı ismi değişecek 3

Burada, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından korumaya alınıp Akdeniz Üniversitesi'ne kaldırılan Cem Muhammet A., tedavisi sonrası Antalya Çocuk Evleri Sitesi'ne yerleştirildi. Fiziki ve psikolojik tedavisinin ardından, annesi Yasemin Acar'a teslim edilen Cem Muhammet, Antalya'da annesiyle birlikte yeni bir yaşam kurdu. Hiç okula gitmeyen ve geçen yıl ilkokul 1'inci sınıfı bitiren Cem Muhammet, sınıf atlama yöntemiyle eğitimine bu yıl 3'üncü sınıfta devam ediyor.

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