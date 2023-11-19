CEM MUHAMMET'TEN HABER VAR! Bursa'da çöp evde bulunmuştu! 16 ayda 18 kilo aldı ismi değişecek

1 Bursa'da, teyzesi Kamuran Pınar Acar (45) tarafından kaçırıldığı öne sürülen ve çöp ev haline gelen dairede kilitli odada 1 yıl boyunca alıkonulan Cem Muhammet A. (10) ile annesi Yasemin Acar (49), isimlerini değiştirecek. Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Antalya Çocuk Evleri Sitesi'nde devlet koruması altına alınan oğluyla eylül ayından beri birlikte yaşamaya başlayan Yasemin Acar, yeni bir hayat kurduklarını söyledi.



2 Geçen yıl temmuz ayında, Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'ndeki bir apartmanda, çöp eve dönen dairede belediye ekiplerince baygın halde bulunan ve teyzesi Kamuran Pınar Acar tarafından, 1 yıl boyunca alıkonulduğu iddia edilen Cem Muhammet A., Antalya'ya, annesinin yanına gönderildi.