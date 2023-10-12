Eski kocasını öldüren yazarın çocuğu konuştu: Anne mahvettin bizi! Son sözleri bu olmuş

İstanbul Beşiktaş'ta geçtiğimiz günlerde kan donduran bir olay yaşandı. Gerilim, korku ve psikolojik romanları analiz etmesiyle tanınan sanat yazarı Funda Demir, iki yıl önce boşandığı eski eşi mali müşavir Mustafa Çapar'ı çocuklarıyla yaşadığı lüks sitedeki evine gidip bıçakla boğazından keserek öldürdü. Tutuklanan 3 çocuk annesi Funda Demir, susma hakkını kullanırken,olaya ilişkin yeni bilgiler orataya çıktı. Olay günü annesinin kendisine telefon satın aldığını söyleyen E.Ç., (19) annesinin psikolojisinin iyi olmadığı için terapiste gitmek istediğini söylediğini ifade etti.
Beşiktaş Akat Mahallesi'nde yaşayan yazar Funda Demir, eski eşi Mustafa Çapar'ı ekmek bıçağıyla öldürmüştü. 8, 16 ve 19 yaşlarında 3 çocuğu olan 22 yıllık evli Funda Demir (47) ve Mustafa Çapar (49) çifti, 2 yıl önce boşanmıştı. Çapar, geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde boşandığı Demir ve çocuklarının evine gitmişti. Çapar ve Demir arasında çocuklar uyuduğu sırada tartışma çıkmış, tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Funda Demir, eline aldığı ekmek bıçağı ile eski eşine saldırmıştı. Boğazından yaralanan adam olay yerinde hayatını kaybetmişti.
TUTUKLANDI
İhbar üzerine olay yerine giden polisler, Funda Demir'i elindeki bıçakla birlikte gözaltına almıştı. Yaşanan olayın ardından Demir, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yaşanan olayla ilgili Funda Demir'in oğlu M.Ç'nin (16) verdiği ifadesinde "Annem, babam ve kardeşimle evdeydik. Uyumak için odamıza geçtik, salondan bağrışma sesleri geldi. Salona geçmek istedim, annem kapıyı kapattı, neden kavga ettiklerini bilmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
SON SÖZLERİ BU OLMUŞ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Funda Demir'in kızı E.Ç'nin ifade verdiği ortaya çıktı. Genç kız verdiği ifadesinde olay günü annesiyle birlikte alışveriş merkezine gittiklerini ve kendisine telefon aldığını söyledi.