Eski kocasını öldüren yazarın çocuğu konuştu: Anne mahvettin bizi! Son sözleri bu olmuş

1 Beşiktaş Akat Mahallesi'nde yaşayan yazar Funda Demir, eski eşi Mustafa Çapar'ı ekmek bıçağıyla öldürmüştü. 8, 16 ve 19 yaşlarında 3 çocuğu olan 22 yıllık evli Funda Demir (47) ve Mustafa Çapar (49) çifti, 2 yıl önce boşanmıştı. Çapar, geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde boşandığı Demir ve çocuklarının evine gitmişti. Çapar ve Demir arasında çocuklar uyuduğu sırada tartışma çıkmış, tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Funda Demir, eline aldığı ekmek bıçağı ile eski eşine saldırmıştı. Boğazından yaralanan adam olay yerinde hayatını kaybetmişti.

2 TUTUKLANDI İhbar üzerine olay yerine giden polisler, Funda Demir'i elindeki bıçakla birlikte gözaltına almıştı. Yaşanan olayın ardından Demir, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yaşanan olayla ilgili Funda Demir'in oğlu M.Ç'nin (16) verdiği ifadesinde "Annem, babam ve kardeşimle evdeydik. Uyumak için odamıza geçtik, salondan bağrışma sesleri geldi. Salona geçmek istedim, annem kapıyı kapattı, neden kavga ettiklerini bilmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.