Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son rapora göre; ülke genelinde hava sıcaklıkları hafta başından itibaren giderek düşecek. Haftaya Marmara dahil birçok bölgede sağanak ve karla karışık yağmur etkisini gösterecek.
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen önemli değerlendirmelerde bulunarak, "Bugün batı Karadeniz ile Sakarya, Samsun, Gaziantep çevrelerinin yağmurlu, diğer yerler az bulutlu. Kuzey ve iç kesimler sisli. Sıcaklık ortalamada İstanbul 19, Ankara 17C
Pazar günü Marmara, Karadeniz, Güney Doğu Anadolu yağmurlu. Sıcaklık tüm yurtta 4-5 derece düşecek 1 hafta bu seviyelerde. Bu pazar günü sıcaklık 4-5 derece azalacak ve 1 hafta bu seviyede kalacak. Önümüzdeki hafta perşembe günü tüm yurtta sıcaklık 4-5 derece daha düşecek. Marmara da yağmur ve karla karışık yağmurlu, Karadeniz'in iç kesimi, İç Anadolu kuzeyi ve doğuda kar yağışlı. Kış önümüzdeki pazar günü yurdu terk edecek" ifadelerini kullandı.