SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Galerileri

HAVA DURUMU | Meteoroloji yeni raporu yayımladı! İstanbul'a kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 1 Kasım hava durumu raporunu yayımladı. Yayımlanan yeni rapora göre;ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yeni haftada ise hava sıcaklıklarının düşeceği öngörülüyor. Haftaya Marmara dahil birçok bölgede sağanak ve karla karışık yağmur görülecek. İşte il il hava durumu tahminleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Kasım 2024 , 09:14 Güncelleme Tarihi :01 Kasım 2024 , 09:30
HAVA DURUMU | Meteoroloji yeni raporu yayımladı! İstanbul’a kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son rapora göre; ülke genelinde hava sıcaklıkları hafta başından itibaren giderek düşecek. Haftaya Marmara dahil birçok bölgede sağanak ve karla karışık yağmur etkisini gösterecek.

HAVA DURUMU | Meteoroloji yeni raporu yayımladı! İstanbul’a kar geliyor

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen önemli değerlendirmelerde bulunarak, "Bugün batı Karadeniz ile Sakarya, Samsun, Gaziantep çevrelerinin yağmurlu, diğer yerler az bulutlu. Kuzey ve iç kesimler sisli. Sıcaklık ortalamada İstanbul 19, Ankara 17C

HAVA DURUMU | Meteoroloji yeni raporu yayımladı! İstanbul’a kar geliyor

Pazar günü Marmara, Karadeniz, Güney Doğu Anadolu yağmurlu. Sıcaklık tüm yurtta 4-5 derece düşecek 1 hafta bu seviyelerde. Bu pazar günü sıcaklık 4-5 derece azalacak ve 1 hafta bu seviyede kalacak. Önümüzdeki hafta perşembe günü tüm yurtta sıcaklık 4-5 derece daha düşecek. Marmara da yağmur ve karla karışık yağmurlu, Karadeniz'in iç kesimi, İç Anadolu kuzeyi ve doğuda kar yağışlı. Kış önümüzdeki pazar günü yurdu terk edecek" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA