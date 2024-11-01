Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son rapora göre; ülke genelinde hava sıcaklıkları hafta başından itibaren giderek düşecek. Haftaya Marmara dahil birçok bölgede sağanak ve karla karışık yağmur etkisini gösterecek.

Pazar günü Marmara, Karadeniz, Güney Doğu Anadolu yağmurlu. Sıcaklık tüm yurtta 4-5 derece düşecek 1 hafta bu seviyelerde. Bu pazar günü sıcaklık 4-5 derece azalacak ve 1 hafta bu seviyede kalacak. Önümüzdeki hafta perşembe günü tüm yurtta sıcaklık 4-5 derece daha düşecek. Marmara da yağmur ve karla karışık yağmurlu, Karadeniz'in iç kesimi, İç Anadolu kuzeyi ve doğuda kar yağışlı. Kış önümüzdeki pazar günü yurdu terk edecek" ifadelerini kullandı.