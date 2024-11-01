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Onlardan fazla yok: Kaprisli, kararsız ve tutarsız olan kan grubu

Tokyo Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hiroshi Watanabe, "Kan grubu ile kişilik arasında biyolojik bir bağ olduğu sonucuna vardık. Özellikle AB grubundaki bireyler, tutarsız, kaprisli ve kararsız yapılarıyla öne çıkıyor" şeklinde açıklamada bulundu. Dünya genelinde yalnızca %5 oranında görülen bu kan grubunun, diğer gruplardan farklı karakter özellikleri sergilediği düşünülüyor.

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Giriş Tarihi :01 Kasım 2024 , 08:22 Güncelleme Tarihi :01 Kasım 2024 , 08:20
Onlardan fazla yok: Kaprisli, kararsız ve tutarsız olan kan grubu

Japon kültüründe yaygın olan inanışlardan biri de kan gruplarının insan kişiliği üzerindeki etkisidir. Özellikle Japonya'da kişilik analizleri yapılırken, kan grupları önemli bir kriter olarak kabul edilmekte hatta aşk hayatında ve evlilikte bile kan grubuna göre eş seçiminde bu özelliklerin dikkate alındığı bilinmektedir. Japon uzmanların bu konudaki araştırmaları, insan vücudunun kimyası ve kişilik arasında önemli bağlar olduğuna işaret etmektedir.

Onlardan fazla yok: Kaprisli, kararsız ve tutarsız olan kan grubu

KAN GRUPLARININ DAĞILIMI VE TARİHSEL BAĞLANTILAR

Kan gruplarının tarihsel evriminde, her grubun bir yaşam tarzını ve karakteristik özellikleri yansıttığına dair görüşler mevcuttur:

  • 0 Grubu: Avcılar olarak bilinir. Güçlü, dayanıklı ve özgüvenlidirler.
  • A Grubu: Çiftçiler olarak adlandırılır ve uyumlu, hassas bir doğaları vardır.
  • B Grubu: Göçebeler olarak tanımlanır. Uyumlu, yaratıcı ve bağımsızdırlar.
  • AB Grubu: En yeni kan grubu olarak bilinir. Modern karakter özellikleri taşır.

Onlardan fazla yok: Kaprisli, kararsız ve tutarsız olan kan grubu

KAN GRUPLARINA GÖRE GENEL KARAKTER ÖZELLİKLERİ

0 Grubu: Özgüvenli ve Liderlik Yeteneği Yüksek

0 grubu kan taşıyan kişiler, genellikle kendine güvenen, cesur ve iyimser bireylerdir. Hayata olumlu bakış açıları ve insanlarla kolay iletişim kurabilme yetenekleri ile dikkat çekerler. Ortamda uyum sağlama yetenekleri oldukça gelişmiştir. Bu kişiler, liderlik ve başarı güdülerine sahip oldukları için hedeflerine ulaşmakta zorlanmazlar.

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