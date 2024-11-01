Onlardan fazla yok: Kaprisli, kararsız ve tutarsız olan kan grubu

Japon kültüründe yaygın olan inanışlardan biri de kan gruplarının insan kişiliği üzerindeki etkisidir. Özellikle Japonya'da kişilik analizleri yapılırken, kan grupları önemli bir kriter olarak kabul edilmekte hatta aşk hayatında ve evlilikte bile kan grubuna göre eş seçiminde bu özelliklerin dikkate alındığı bilinmektedir. Japon uzmanların bu konudaki araştırmaları, insan vücudunun kimyası ve kişilik arasında önemli bağlar olduğuna işaret etmektedir.