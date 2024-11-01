SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Galerileri

Sahildeki gizemli yaratık: Uzaylı mı, deniz canavarı mı?

Deniz kenarında keyifli bir yürüyüşe çıktınız. Sakince dalgaları ve gökyüzünü seyrederek yürüyorsunuz. Karşınıza bir anda dünya üzerinde gördüğünüz belki de en tuhaf şey çıktı. Tepkiniz ne olurdu? Sosyal medya kullanıcıları, Avustralya kıyılarına vuran yaratık karşısında şoke olurken olayın detaylarını merak ediyor. Peki bu gizemli yaratık bir uzaylı mı yoksa deniz canavarı mı? İşte olaya ilişkin çarpıcı detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Kasım 2024 , 09:25 Güncelleme Tarihi :01 Kasım 2024 , 09:25
Sahildeki gizemli yaratık: Uzaylı mı, deniz canavarı mı?

Sosyal medya kullanıcıları Avustralya kıyılarına vuran tuhaf yaratık karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Bazıları bu durumu "gördükleri en garip şey" olarak tanımladı. Peki kıyıya vuran bu ilginç yaratık bir uzaylı mı yoksa deniz canavarı mı? İşte çarpıcı olaya ilişkin detaylar...

Sahildeki gizemli yaratık: Uzaylı mı, deniz canavarı mı?

Görenleri hayrete düşürdü

Denize yakın bir noktada yaşayan Vicki Evans, Facebook topluluk sayfasında "Daha önce buna benzer bir şey görmemiştim! Doğa asla şaşırtmaktan vazgeçmiyor!" diye paylaştı. Olay, Güney Avustralya'daki Port Elliott'taki Horseshoe Koyu'nda bu tuhaf yaratıkla birkaç insanın karşılaşması sonucu ortaya çıktı.

Sahildeki gizemli yaratık: Uzaylı mı, deniz canavarı mı?

"Şimdiye kadar gördüğüm en ürkütücü şey"

Bu ilginç görünüm jöle benzeri bir yapıya sahipti. Başlangıçta insanlar tarafından deniz kabuklarıyla kaplı uzun bir kütle olarak tanımlandı. Birçok sosyal medya kullanıcısı bu görünümü korkutucu buldu; bir kullanıcı, "Bu şimdiye kadar gördüğüm en ürkütücü şey olabilir!" ifadesini paylaştı.

SON DAKİKA