Sahildeki gizemli yaratık: Uzaylı mı, deniz canavarı mı?

Sosyal medya kullanıcıları Avustralya kıyılarına vuran tuhaf yaratık karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Bazıları bu durumu "gördükleri en garip şey" olarak tanımladı. Peki kıyıya vuran bu ilginç yaratık bir uzaylı mı yoksa deniz canavarı mı? İşte çarpıcı olaya ilişkin detaylar...

Görenleri hayrete düşürdü Denize yakın bir noktada yaşayan Vicki Evans, Facebook topluluk sayfasında "Daha önce buna benzer bir şey görmemiştim! Doğa asla şaşırtmaktan vazgeçmiyor!" diye paylaştı. Olay, Güney Avustralya'daki Port Elliott'taki Horseshoe Koyu'nda bu tuhaf yaratıkla birkaç insanın karşılaşması sonucu ortaya çıktı.