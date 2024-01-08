HAVA DURUMU | Meteoroloji hava raporunu yayımladı! Sıcaklıklar hızla düşüyor! 16 ile sarı kodlu uyarı! Kar yağışı kapıda

1 Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir çevreleri ile Konya'nın kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak, Ardahan, Erzurum, Ağrı, Tunceli ve Erzincan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege, Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırıkkale, Amasya, Çorum ve Tokat çevreleri, Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri ve Antalya'nın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

2 İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Orkun Erkuş bugün Karadeniz'in batısı, Marmara, Ege ve Akdeniz'de sağanak yağışlı geçeceğini ve güney yönlerinden kuvvetli rüzgârın etkili olacağını ifade etti. Buna göre Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu parçalı bulutlu. İç Anadolu'nun batısının çok bulutlu olması bekleniyor. Çarşamba gününden itibaren Marmara'nın batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kar yağışı bekleniyor. Doğu Anadolu'nun kuzeyinde de kar yağışı bekleniyor diğer yerler ise yağmurlu geçecek. Yer yer Karadeniz'in batısı, Ege, Marmara, Akdeniz'de yağışlar kuvvetli olacak.