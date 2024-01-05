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Ankara'da 5 yıldızlı otelde korkunç ihmal! 2 yaşındaki çocuğa kahve ile çamaşır suyu içirdiler | Minik Leyla ölümden döndü

2 yaşındaki Leyla, Ankara'da ailesiye birlikte konakladığı beş yıldızlı bir otelde korkunç bir skandalın kurbanı oldu. Annesinin kahvesinin yanındaki suyu içer içmez nefes alamaz hale geldi. İddiaya göre küçük kızın içtiği su değil çamaşır suyuydu. Korkunç anları anlatan Leyla'nın annesi Zeynep Yeni, "Sanayi tipi çamaşır suyunu oradaki bir çalışan önce bir buçuk litrelik bir pet şişeye boşaltıyor, daha sonra bunu tezgahın üzerine koyuyor. Tezgahın üzerinde unutuluyor. O pet şişeden bizim kahvenin yanında gelen su bardağımıza o çamaşır suyunu su olarak dolduruyor. Su zannediyor, üzerine de bir dilim limon atıyor." ifadelerini kullandı. İşte skandal ihmalin detayları....

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Giriş Tarihi 05 Ocak 2024, 22:23 Güncelleme 05 Ocak 2024, 22:23
Ankara’da 5 yıldızlı otelde korkunç ihmal! 2 yaşındaki çocuğa kahve ile çamaşır suyu içirdiler | Minik Leyla ölümden döndü 1

Olay geçtiğimiz günlerde, Ankara'da beş yıldızlı bir otelde yaşandı.

Ankara’da 5 yıldızlı otelde korkunç ihmal! 2 yaşındaki çocuğa kahve ile çamaşır suyu içirdiler | Minik Leyla ölümden döndü 2

2 yaşındaki Leyla, Ankara'da ailesiye birlikte konakladığı beş yıldızlı bir otelde korkunç bir ihmalin kurbanı oldu.

Ankara’da 5 yıldızlı otelde korkunç ihmal! 2 yaşındaki çocuğa kahve ile çamaşır suyu içirdiler | Minik Leyla ölümden döndü 3

Annesi küçük Leyla'yı o halde görünce ne yapacağını şaşırdı. Çünkü minik Leyla daha saniyeler önce gayet sağlıklıydı.

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