Ankara'da 5 yıldızlı otelde korkunç ihmal! 2 yaşındaki çocuğa kahve ile çamaşır suyu içirdiler | Minik Leyla ölümden döndü

2 yaşındaki Leyla, Ankara'da ailesiye birlikte konakladığı beş yıldızlı bir otelde korkunç bir skandalın kurbanı oldu. Annesinin kahvesinin yanındaki suyu içer içmez nefes alamaz hale geldi. İddiaya göre küçük kızın içtiği su değil çamaşır suyuydu. Korkunç anları anlatan Leyla'nın annesi Zeynep Yeni, "Sanayi tipi çamaşır suyunu oradaki bir çalışan önce bir buçuk litrelik bir pet şişeye boşaltıyor, daha sonra bunu tezgahın üzerine koyuyor. Tezgahın üzerinde unutuluyor. O pet şişeden bizim kahvenin yanında gelen su bardağımıza o çamaşır suyunu su olarak dolduruyor. Su zannediyor, üzerine de bir dilim limon atıyor." ifadelerini kullandı. İşte skandal ihmalin detayları....