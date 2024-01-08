11 gündür cezaevinde olmadığı ortaya çıkmıştı | Dilan Polat'ın avukatı sebebini açıkladı: Ruhsal olarak...

Şatafatlı ve ultra lüks yaşantısını sosyal medya hesabından adım adım paylaşan Dilan Polat'ın sonu cezaevi oldu. 5 Kasım'dan beri tutuklu bulunan Dilan Polat'ın 11 gündür cezaevinde olmadığı ortaya çıktı. Bu gelişme sosyal medyanın adeta gündemine oturdu. Vatandaşlar 'Dilan Polat cezaevinden çıktı mı?' sorusunu merakla araştırırken Avukat Sevinç Horoz, müvekkilinin neden hastanede yattığını açıkladı. Rapor iddiasını ise yalanladı. İşte Dilan Polat haberinin detayları...
Son dakika Dilan Polat haberine göre, 5 Kasım'dan beri tutuklanması Türkiye gündemine oturan Dilan Polat'ın cezaevinde olmadığı ortaya çıktı.
Dilan Polat, eşi Engin Polat, kardeşi Sıla Doğu'nun da aralarında olduğu 14 şüpheli, kara para aklama suçlamasıyla 5 Kasım Pazar Günü tutuklanmıştı.
AKIL HASTANESİNE SEVK EDİLDİ
Avukatları Dilan Polat için psikolojisinin iyi olmadığı yönünde açıklamalar yapmıştı.
2019 yılından beri antidepresan ilaç kullandığı öğrenilen Dilan Polat'ın ilaçları bittiği için 29 Aralık Cuma Günü Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.