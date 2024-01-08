11 gündür cezaevinde olmadığı ortaya çıkmıştı | Dilan Polat'ın avukatı sebebini açıkladı: Ruhsal olarak...

Şatafatlı ve ultra lüks yaşantısını sosyal medya hesabından adım adım paylaşan Dilan Polat'ın sonu cezaevi oldu. 5 Kasım'dan beri tutuklu bulunan Dilan Polat'ın 11 gündür cezaevinde olmadığı ortaya çıktı. Bu gelişme sosyal medyanın adeta gündemine oturdu. Vatandaşlar 'Dilan Polat cezaevinden çıktı mı?' sorusunu merakla araştırırken Avukat Sevinç Horoz, müvekkilinin neden hastanede yattığını açıkladı. Rapor iddiasını ise yalanladı. İşte Dilan Polat haberinin detayları...