Dilan Polat ve eşi hakkında şoke eden iddia: Suç örgütü kurup servet kazandı

Günlerdir sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Dilan Polat, eşi ve yakınları hakkındaki soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Polat çiftinin mal varlıklarına el konma gerekçesinde; 'suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' ve 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' gibi suçlamalar var. İşte detaylar...