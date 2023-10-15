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Dilan Polat ve eşi hakkında şoke eden iddia: Suç örgütü kurup servet kazandı

Günlerdir sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Dilan Polat, eşi ve yakınları hakkındaki soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Polat çiftinin mal varlıklarına el konma gerekçesinde; 'suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' ve 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' gibi suçlamalar var. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 15 Ekim 2023, 06:35 Güncelleme 15 Ekim 2023, 06:35
Dilan Polat ve eşi hakkında şoke eden iddia: Suç örgütü kurup servet kazandı 1

Dilan Polat ve Engin Polat, son günlerde kara para akladıkları, vergi kaçırdıkları ve tetikçi tuttukları iddialarıyla gündemden düşmedi.

Dilan Polat ve eşi hakkında şoke eden iddia: Suç örgütü kurup servet kazandı 2

Kafasına taktığı paralarla çok konuşulan Dilan Polat ve Engin Polat çiftini şoke eden olay meydana geldi.

Dilan Polat ve eşi hakkında şoke eden iddia: Suç örgütü kurup servet kazandı 3

TÜM MAL VARLIKLARINA EL KOYMA KARARI
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Polat çifti ile ikinci derece yakınlarının hakkında mal varlıklarına el koyma kararı verildi.

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