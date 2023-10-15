Dilan Polat ve eşi hakkında şoke eden iddia: Suç örgütü kurup servet kazandı

Günlerdir sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Dilan Polat, eşi ve yakınları hakkındaki soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Polat çiftinin mal varlıklarına el konma gerekçesinde; 'suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' ve 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' gibi suçlamalar var. İşte detaylar...
Dilan Polat ve Engin Polat, son günlerde kara para akladıkları, vergi kaçırdıkları ve tetikçi tuttukları iddialarıyla gündemden düşmedi.
Kafasına taktığı paralarla çok konuşulan Dilan Polat ve Engin Polat çiftini şoke eden olay meydana geldi.
TÜM MAL VARLIKLARINA EL KOYMA KARARI
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Polat çifti ile ikinci derece yakınlarının hakkında mal varlıklarına el koyma kararı verildi.