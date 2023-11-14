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Fenomen Ayşenur Parlak yaşamını yitirdi! Eşine yazdığı son mesaj yürek dağladı: Sen benim bu dünyadaki cennetimsin...

12 yaşından bu yana kanserle mücadele eden sosyal medya fenomeni Ayşenur Parlak geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Parlak, meme kanserini atlattıktan sonra doktorların 'imkansız' demesine rağmen hamile kalarak kızı Ela'yı kucağına aldı. Ancak amansız hastalık, genç kadının peşini bir türlü bırakmadı. Önce lenf ardından da 4. Evre kolon kanserine yakalandı.Parlak, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.Genç kadının eşi Savaş Parlak için yazdığı duygu dolu satırlar ise yürekleri dağladı.

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Giriş Tarihi 14 Kasım 2023, 10:48 Güncelleme 14 Kasım 2023, 10:48
Fenomen Ayşenur Parlak yaşamını yitirdi! Eşine yazdığı son mesaj yürek dağladı: Sen benim bu dünyadaki cennetimsin... 1

12 yaşından beri kanserle mücadele eden fenomen Ayşenur Parlak vefat etti. Henüz 37 yaşında olan bir çocuk annesi fenomenin ölümü sevenlerini derin üzüntüye boğdu. Hikayesi ve yaşama azmiyle herkesin gönlünü kazanan Ayşenur Parlak, daha küçücük bir çocukken ikinci evre kemik kanserini atlattı. Üniversitede, hayatının aşkı Savaş'la tanıştı.

Fenomen Ayşenur Parlak yaşamını yitirdi! Eşine yazdığı son mesaj yürek dağladı: Sen benim bu dünyadaki cennetimsin... 2

Çift, tam düğün hazırlığı yaparken amansız hastalık bir kez daha kapıyı çaldı. O dönem 27 yaşında olan Ayşenur Parlak'ın birinci evre meme kanseri olduğu anlaşıldı. Hemen tedaviye başlandı, bir yandan da çift evlenerek mutluluğa imza attı.

Fenomen Ayşenur Parlak yaşamını yitirdi! Eşine yazdığı son mesaj yürek dağladı: Sen benim bu dünyadaki cennetimsin... 3

DOKTORLAR 'İMKANSIZ' DEDİ

Meme kanserini atlatan ancak doktorların 'çocuk sahibi olman imkansız' dediği Ayşenur Parlak, bir mucizeyi yaşadı. Şans eseri hamile olduğunu öğrendi, kızı Ela'yı kucağına aldı. Ancak doğumdan günler sonra bu kez de lenf kanseri olduğu ortaya çıktı.

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