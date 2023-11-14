Fenomen Ayşenur Parlak yaşamını yitirdi! Eşine yazdığı son mesaj yürek dağladı: Sen benim bu dünyadaki cennetimsin...

1 12 yaşından beri kanserle mücadele eden fenomen Ayşenur Parlak vefat etti. Henüz 37 yaşında olan bir çocuk annesi fenomenin ölümü sevenlerini derin üzüntüye boğdu. Hikayesi ve yaşama azmiyle herkesin gönlünü kazanan Ayşenur Parlak, daha küçücük bir çocukken ikinci evre kemik kanserini atlattı. Üniversitede, hayatının aşkı Savaş'la tanıştı.

2 Çift, tam düğün hazırlığı yaparken amansız hastalık bir kez daha kapıyı çaldı. O dönem 27 yaşında olan Ayşenur Parlak'ın birinci evre meme kanseri olduğu anlaşıldı. Hemen tedaviye başlandı, bir yandan da çift evlenerek mutluluğa imza attı.