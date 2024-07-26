HAVA DURUMU I Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarı! İstanbul'da yağış başladı... O illerde yaşayanlar dikkat!

Hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlandı. Sıcaklıklar İstanbul ve birçok ilde düşerken cuma günü peş peşe uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre bugün İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Adana, Mersin ve birçok ilde sağanak yağış görülecek. Uyarılar sonrası İstanbul'da sağanak etkisini göstermeye başladı. İşte detaylar...
Türkiye'yi kavuran sıcaklar yerini yağışa bıraktı.
METEOROLOJİ'DEN UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz (Antalya kıyıları hariç), İç Anadolu, Karadeniz (Ordu ve Giresun hariç), ile Erzincan, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli'nin doğusu, Adana ve Mersin'in kuzeyi ile Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri yerel kuvvetli, Batı Karadeniz kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BİR UYARI DA AKOM'DAN
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan yapılan açıklamaya göre İstanbul'da bugün başlayacak olan yağışlar hafta sonu da kadar etkili olacak.