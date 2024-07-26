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Türkiye 100 ülke arasında devleri solladı! Dünya askeri güç sıralaması duyuruldu

Askeri güç dengelerini mercek altına alan araştırmalar, ülkelerin jeopolitik konumlarını anlamak ve geleceğe dair öngörülerde bulunmak için kritik bilgiler sunuyor. Bu kapsamda, ABD merkezli Global Firepower, 2024 yılı için hazırladığı "Dünyanın En Güçlü Orduları" listesini yayınladı. Bu liste, uluslararası askeri güç analizi konusunda önemli bir referans kaynağı olarak kabul ediliyor. Global Firepower, orduları değerlendirirken 60'tan fazla kriteri dikkate alıyor. Bu kriterler arasında teknoloji, askeri personel sayısı, savunma bütçesi, lojistik kapasite, hareket kabiliyeti ve coğrafi konum gibi unsurlar öne çıkıyor. Liste, ülkelerin askeri gücünü çok yönlü bir analizle ortaya koyarak, global askeri güç dengesini anlamada önemli bir araç sağlıyor.

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Giriş Tarihi 26 Temmuz 2024, 10:14 Güncelleme 26 Temmuz 2024, 10:15
Türkiye 100 ülke arasında devleri solladı! Dünya askeri güç sıralaması duyuruldu 1

Teknolojik yeteneklerden savunma bütçesine, coğrafi konumdan lojistik altyapıya kadar geniş bir yelpazede yapılan analizler, ülkelerin askeri alandaki gerçek potansiyellerini ortaya koymayı hedefliyor.

İşte merak edilen dünya askeri güç sıralaması...

Türkiye 100 ülke arasında devleri solladı! Dünya askeri güç sıralaması duyuruldu 2

100- KIRGIZİSTAN

Türkiye 100 ülke arasında devleri solladı! Dünya askeri güç sıralaması duyuruldu 3

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