Bağcılar'daki akıllara durgunluk veren olayda yeni gelişme! İmamı okla vurmuştu! Görüntüler ortaya çıktı

İstanbul Bağcılar Necattin Camii'nde İmam Dursun Kuru'yu okla vuran saldırgan Muhammet F.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin ilk ifadesinde "Ben 3 harflilerle görüşüyorum" dediği iddia edildi. Olaya dair yeni gelişmeler yaşandı.
Muhammet F.G. isimli şahıs, camide şortla namaz kılan bir kişiye müdahale etmediği gerekçesiyle imam Dursun Kuru ile tartışmıştı.
Tartışmanın ardından camiden çıkan şahıs, bir süre sonra geri gelerek namaz sonrası dışarı çıkan imam Dursun Kuru'yu okla yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan imam Dursun Kuru'nun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken şüpheli Muhammet F.G. gözaltına alınmıştı.