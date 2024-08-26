Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika uyarısı yapıldı. Söz konusu radar verilerine göre, İstanbul dahil birçok kent için uyarı geldi. AFAD ve İstanbul Valiliği de peş peşe kritik açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamaların ardından İstanbul'da sabah saatlerinde yağış başladı. Peki yağışlar ne kadar sürecek? İşte detaylar...
Bunaltıcı ve sıcak havalar yerini serin ve yağışlı havaya bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul dahil birçok il için yağış uyarısı geldi. Yağışların 6 gün boyunca sürmesi bekleniyor. Peki bugün hava nasıl olacak?
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzey ve batılı, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Eskişehir'in güney çevrelerinde, sabah saatlerinde İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
AFAD UYARDI
Meteoroloji'den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre;
"27 Ağustos Salı günü sabah ve öğle saatleri arasında; İstanbul'da kuzey ilçeleri ve boğaz çevresi başta olmak üzere yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz"