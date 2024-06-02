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HAVA DURUMU | El Nino bitti şimdi de La Nina geliyor! Bir bölgemiz felaket ısınacak: Uzman isim sıraladı! | İşte harita

'El Nino' sıcakları bitti 'La Nino' geliyor! Baharın bitişiyle yaz sıcakları kendini net biçimde göstermeye başladı. Yurdun güneyi başta olmak üzere vatandaş sıcak havadan kavrulmaya başladı bile. Peki hava sıcaklığı özellikle hangi bölgede yükselecek? Uzman isim tek tek sıralayarak günün belli saatlerinde dışarı çıkmama konusunda uyardı.

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Giriş Tarihi 02 Haziran 2024, 23:53 Güncelleme 03 Haziran 2024, 00:28
HAVA DURUMU | El Nino bitti şimdi de La Nina geliyor! Bir bölgemiz felaket ısınacak: Uzman isim sıraladı! | İşte harita 1

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin yaptığı açıklamaya göre, son dönemde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, özellikle Ege Bölgesi genelinde artarak devam etmesi, 5 Haziran Çarşamba gününe kadar kıyı kesimlerde mevsim normallerinin 1 ila 3 derece, iç kesimlerde ise 4 ila 8 derece üzerine çıkması bekleniyor.

HAVA DURUMU | El Nino bitti şimdi de La Nina geliyor! Bir bölgemiz felaket ısınacak: Uzman isim sıraladı! | İşte harita 2

Şehir merkezlerinde görülecek en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının İzmir'de 31-35, Aydın'da 36-41, Çanakkale'de 29-35, Balıkesir'de 34-40, Manisa'da 35-41 derece olacağı belirtildi.

HAVA DURUMU | El Nino bitti şimdi de La Nina geliyor! Bir bölgemiz felaket ısınacak: Uzman isim sıraladı! | İşte harita 3

SICAKLAR TARIMCILIK AÇISINDAN GÜZEL

Bu yıl mayıs ayında havaların biraz serin geçtiğine dikkat çeken TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Özellikle tarımla uğraşanlar yeteri kadar sıcak olmadığı için şikayetçi. Ama şu an yeniden toparlandı, sıcaklıklar başladı. Sıcaklığın artması tarım ile uğraşanlar açısından çok güzel bir haber. Rekorlar kırılır mı? Mesela İzmir'de haziran rekoru 44.3 derece. Bu rekorun kırılacağını pek sanmıyorum. Belki Aydın çok daha sıcak olabilir ki zaten Türkiye'nin 2'nci en sıcak ilidir. İzmir ve diğer bölgeler yaklaşık 31-35 arası verirken, Aydın 41 gibi sıcaklar veriyor" diye konuştu.

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