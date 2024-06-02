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Bakan duyurdu: Doğurganlık oranı düşüyor! | İl il doğum oranı verileri....

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'de doğum oranlarının düşmesine ilişkin, "Doğurganlık oranının en düşük olduğu 3 ilde pilot çalışma başlatacağız" dedi. Duyurunun açıklanmasının ardından Türkiye'deki illerin doğum oranları merak konusu oldu. İşte il il doğurganlık hızı...

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Giriş Tarihi 02 Haziran 2024, 21:38 Güncelleme 02 Haziran 2024, 21:38
Bakan duyurdu: Doğurganlık oranı düşüyor! | İl il doğum oranı verileri.... 1


Canlı doğan bebek sayısı 958 bin 408 oldu

Canlı doğan bebek sayısı 2023 yılında 958 bin 408 oldu. Canlı doğan bebeklerin %51,3'ü erkek, %48,7'si kız oldu.

Bakan duyurdu: Doğurganlık oranı düşüyor! | İl il doğum oranı verileri.... 2


Toplam doğurganlık hızı 1,51 çocuk oldu

Toplam doğurganlık hızı, bir kadının doğurgan olduğu dönem olan 15-49 yaş grubunda doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade etmektedir.

Bakan duyurdu: Doğurganlık oranı düşüyor! | İl il doğum oranı verileri.... 3


Toplam doğurganlık hızı, 2001 yılında 2,38 çocuk iken 2023 yılında 1,51 çocuk olarak gerçekleşti. Yani, bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısı 2023 yılında 1,51 oldu. Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,10'un altında kaldığını gösterdi.

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