Bakan duyurdu: Doğurganlık oranı düşüyor! | İl il doğum oranı verileri....

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Canlı doğan bebek sayısı 958 bin 408 oldu



Canlı doğan bebek sayısı 2023 yılında 958 bin 408 oldu. Canlı doğan bebeklerin %51,3'ü erkek, %48,7'si kız oldu.



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Toplam doğurganlık hızı 1,51 çocuk oldu



Toplam doğurganlık hızı, bir kadının doğurgan olduğu dönem olan 15-49 yaş grubunda doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade etmektedir.

