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HAVA DURUMU | Aman dikkat! İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 Kasım hava durumu raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre; sıcaklıklar 8 derece birden düşecek. İstanbul dahil 13 il için ise sarı kodlu uyarı yapıldı. İşte il il hava durumu tahmini...

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Giriş Tarihi 16 Kasım 2023, 06:50 Güncelleme 16 Kasım 2023, 06:50
HAVA DURUMU | Aman dikkat! İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı! Bugün hava nasıl olacak? 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Bursa, Osmaniye, Ordu, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Siirt ve Batman çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA DURUMU | Aman dikkat! İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı! Bugün hava nasıl olacak? 2

HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklıklarının yurdun kuzeybatı kesimlerinde 2 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

HAVA DURUMU | Aman dikkat! İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı! Bugün hava nasıl olacak? 3

RÜZGAR
Genellikle güneyli, Marmara ve Karadeniz'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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