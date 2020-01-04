GaleriYaşam

Hatayspor'un genç takımını taşıyan otobüs Sivas'ta devrildi

Elit 16 Yaş Altı Ligi'nde deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maç için Rize'ye hareket eden Hatayspor'un genç takımını taşıyan otobüsün Sivas'ta devrilmesi sonucu, teknik sorumlu ve 5 futbolcu hafif yaralandı.

04.01.2020 13:18 - Son Güncelleme: 04.01.2020 13:19
Hatayspor'un genç takımını taşıyan otobüs Sivas'ta devrildi

Hatayspor Kulübü Başkan Vekili Aydın Toksöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın Çaykur Rizespor ile oynayacağı maç için otobüsle dün yola çıktığını, kafilenin içinde bulunduğu otobüsün sabah saatlerinde Sivas'ın Gölova ilçesinde devrildiğini söyledi.

Hatayspor'un genç takımını taşıyan otobüs Sivas'ta devrildi

Kafileye geçmiş olsun dileklerini ileten Toksöz, şöyle konuştu:

Hatayspor'un genç takımını taşıyan otobüs Sivas'ta devrildi

"Beş futbolcumuz ve takımın teknik sorumlusu Ayhan Kaya hocamız yaralı şu an ama şükürler olsun ki çok ağır yaralımız yok. Çocuklarımız, ilk tedavileri yapıldıktan sonra Sivas'taki çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralanmayan çocuklarımız da Kaymakamlığın himayesindeydi ve Sivas'a getirildi. Burada Valilik tarafından konuk edilecekler. Öğleden sonra da Antakya'ya gelecekler."

Hatayspor'un genç takımını taşıyan otobüs Sivas'ta devrildi

Toksöz, yarın yapılması planlanan maçın kaza nedeniyle ertelendiğini sözlerine ekledi.

Hatayspor'un genç takımını taşıyan otobüs Sivas'ta devrildi
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı BİM'de salı kampanyaları dolu dolu! BİM 7 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?
BİM'de salı kampanyaları dolu dolu! BİM 7 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?