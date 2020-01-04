Şehit Berkay Işık'a veda! Annesinin feryadı yürek dağladı
Irak'taki Pençe-3 Harekatı'nda şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Berkay Işık, memleketi Tokat'ın Almus ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.
04.01.2020 14:17
- Son Güncelleme: 04.01.2020 14:18
"ACIMIZ BÜYÜK, YAPACAK BİR ŞEY YOK"
Amcası Rafet Işık cenaze törenin yapılığı alanda yaptığı konuşmada, şehidin 3 hafta önce ağabeyi Tolga Işık'ın düğününe katıldığını belirterek, "Ağabeyinin düğüne geldiğinde ufak tefek yaraları varmış. Bunları annesi gördüğünde 'gitme' demiş. 'Ben askerim gideceğim' demiş. Düğünden sonra gitti. Acımız büyük, yapacak bir şey yok" dedi.
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