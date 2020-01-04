GaleriYaşam

Şehit Berkay Işık'a veda! Annesinin feryadı yürek dağladı

Irak'taki Pençe-3 Harekatı'nda şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Berkay Işık, memleketi Tokat'ın Almus ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

04.01.2020 14:17 - Son Güncelleme: 04.01.2020 14:18
Şehit Berkay Işık'a veda! Annesinin feryadı yürek dağladı

Şehit Sözleşmeli Piyade Er Berkay Işık'ın cenazesi, dün ailesinin yaşadığı İstanbul'da düzenlenen törenin ardından memleketi Tokat'a getirildi.

Şehit Berkay Işık'a veda! Annesinin feryadı yürek dağladı

Hayriye-Ali Işık çiftinin iki oğlundan küçüğü olan Berkay Işık'ın cenazesi, sabah saatlerinde Almus Devlet Hastanesi'nden alınarak ilçeye bağlı Cihet köyünde bulunan cemevine götürüldü.

Şehit Berkay Işık'a veda! Annesinin feryadı yürek dağladı

Şehidin cenazesini, annesi Hayriye ve babası Ali Işık, akrabaları ve vatandaşlar karşıladı.

Şehit Berkay Işık'a veda! Annesinin feryadı yürek dağladı

"ACIMIZ BÜYÜK, YAPACAK BİR ŞEY YOK"
Amcası Rafet Işık cenaze törenin yapılığı alanda yaptığı konuşmada, şehidin 3 hafta önce ağabeyi Tolga Işık'ın düğününe katıldığını belirterek, "Ağabeyinin düğüne geldiğinde ufak tefek yaraları varmış. Bunları annesi gördüğünde 'gitme' demiş. 'Ben askerim gideceğim' demiş. Düğünden sonra gitti. Acımız büyük, yapacak bir şey yok" dedi.

Şehit Berkay Işık'a veda! Annesinin feryadı yürek dağladı
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Hatayspor'un genç takımını taşıyan otobüs Sivas'ta devrildi
Hatayspor'un genç takımını taşıyan otobüs Sivas'ta devrildi