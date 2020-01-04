BİM'de salı kampanyaları dolu dolu! BİM 7 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?
BİM'de salı günü indirimleri için bekleyiş sona erdi. BİM'in bu haftaki kataloğunda gıda ürünleri yer alıyor. Şarküteri ürünlerinin ağırlık verildiği katalogda çokokrem ve kek ürünleri yer alıyor. Sayfamızdan güncel indirim listesine ulaşabilirsiniz. Peki, BİM'in bu haftaki kataloğunda hangi ürünler var? BİM'de salı ürünleri neler? İşte BİM 7 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu...
04.01.2020 13:17
- Son Güncelleme: 04.01.2020 13:17
BİM 7 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketler tarafından salı günü indirimleri paylaşıldı. Salı günü indirimlerini araştıran BİM müşterileri için güncel kataloğu sayfamızda derledik. Peki, BİM'in bu haftaki kataloğunda hangi ürünler olacak? İşte BİM 7 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu...
DİĞER GALERİLER