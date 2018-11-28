Hatayın eşsiz lezzeti kömbe nedir? İşte kömbe kurabiye tarifi!

Zımparasını vuruyor, sonra da piyasaya sürüyoruz. 8-9 aşamadan sonra tamamlanıyor ve ekseri müşterilerimiz bunları beğeniyor. Ve özelliği de şu gürgeni fırlanmamış ağacı kullanıyoruz, birinci kalite ağacı kullanıyoruz. Yeter ki daha dayanıklı olsun. Ev hanımlarımızın genellikle tercih ettikleri, kullandıkları ahşap ürünleri. Bunların plastikleri var. Sağlıklı olmadığı için şu an herkes ahşap kalıpları alıyor. Desen desen modellerimiz var, yaklaşık 25-30 tane modelimiz var" dedi.

Kömbenin genellikle Ramazan aylarında yapıldığını ifade eden Usta Kadınoğlu, kömbenin çok çeşitle yapılabildiğini söyledi.