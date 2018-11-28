İşte Hollywood'un Müslüman ünlüleri (Müslüman olduğu bilinmeyen ünlüler)

Dünyaca ünlü şarkıcılar, mankenler, oyuncular... Din tercihlerini pek ön planda tutmasalar da, haklarında bu gerçek pek az bilinse de, dünyaca ünlü bu isimler Müslüman. Kimisi zaten Müslüman'dı, kimisi sonradan Müslüman oldu. İşte Hollywood'un dünyaca ünlü Müslüman ünlüleri.

28 Kasım 2018 Çarşamba, 15:53:14 Güncelleme: 16:14:26
İşte Hollywoodun Müslüman ünlüleri (Müslüman olduğu bilinmeyen ünlüler)

Kimi şarkıcı, kimi manken, kimi de oyuncu! Hiç tahmin edemeyeceğiniz ünlüler aslında Müslüman kökenli... İşte dünyada en çok tanınan Müslüman ünlüler

İşte Hollywoodun Müslüman ünlüleri (Müslüman olduğu bilinmeyen ünlüler)

Son yıllarda yıldızı parlayan, en son Victoria Secret melekleri arasında yer alan dünyaca ünlü manken Gigi Hadid'in kökleri Orta Doğu ve Filistin'e kadar uzanıyor.

İşte Hollywoodun Müslüman ünlüleri (Müslüman olduğu bilinmeyen ünlüler)

Köklerini her daim dışa vurmaktan çekinmeyen Gigi Hadid'in babası Müslüman, annesi ise Hristiyan.

İşte Hollywoodun Müslüman ünlüleri (Müslüman olduğu bilinmeyen ünlüler)
İşte Hollywoodun Müslüman ünlüleri (Müslüman olduğu bilinmeyen ünlüler)

Hadid kardeşlerin bir diğeri olan Bella Hadid de her fırsatta Müslüman olduğunu dile getiriyor.

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