İşte Hollywoodun Müslüman ünlüleri (Müslüman olduğu bilinmeyen ünlüler)

İşte Hollywood'un Müslüman ünlüleri (Müslüman olduğu bilinmeyen ünlüler)

Dünyaca ünlü şarkıcılar, mankenler, oyuncular... Din tercihlerini pek ön planda tutmasalar da, haklarında bu gerçek pek az bilinse de, dünyaca ünlü bu isimler Müslüman. Kimisi zaten Müslüman'dı, kimisi sonradan Müslüman oldu. İşte Hollywood'un dünyaca ünlü Müslüman ünlüleri.

28 Kasım 2018 Çarşamba, 15:53:14 Güncelleme: 16:14:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





