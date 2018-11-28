Hastalıklardan koruyan 10 mucize besin!

Bir çok insanın, kalın giysiler içerisinde kilolarını daha rahat saklayabileceklerini düşünerek, sağlıklı beslenme alışkanlıklarından maalesef uzaklaştıklarını belirten Dr. Fevzi Özgönül, hem hastalıklardan korunmak hem de sağlıklı beslenip bedenin küçülmesi için sonbahar ve kış aylarında şu 10 besinin mutlaka tüketilmesi gerektiğini belirtti.