Hastalıklardan koruyan 10 mucize besin!
Birçok insanın, kalın giysiler içerisinde kilolarını daha rahat saklayabileceklerini düşünerek, sağlıklı beslenme alışkanlıklarından maalesef uzaklaştıklarını belirten Dr. Fevzi Özgönül, hem hastalıklardan korunmak hem de sağlıklı beslenip bedenin küçülmesi için sonbahar ve kış aylarında şu 10 besinin mutlaka tüketilmesi gerektiğini belirtti. İşte hastalıklardan koruyan 10 mucize besin...
28 Kasım 2018 Çarşamba, 18:31:37 Güncelleme: 18:50:45
Bir çok insanın, kalın giysiler içerisinde kilolarını daha rahat saklayabileceklerini düşünerek, sağlıklı beslenme alışkanlıklarından maalesef uzaklaştıklarını belirten Dr. Fevzi Özgönül, hem hastalıklardan korunmak hem de sağlıklı beslenip bedenin küçülmesi için sonbahar ve kış aylarında şu 10 besinin mutlaka tüketilmesi gerektiğini belirtti.
DİĞER GALERİLER