Hastalıklardan koruyan 10 mucize besin!

Birçok insanın, kalın giysiler içerisinde kilolarını daha rahat saklayabileceklerini düşünerek, sağlıklı beslenme alışkanlıklarından maalesef uzaklaştıklarını belirten Dr. Fevzi Özgönül, hem hastalıklardan korunmak hem de sağlıklı beslenip bedenin küçülmesi için sonbahar ve kış aylarında şu 10 besinin mutlaka tüketilmesi gerektiğini belirtti. İşte hastalıklardan koruyan 10 mucize besin...

28 Kasım 2018 Çarşamba, 18:31:37 Güncelleme: 18:50:45
Hastalıklardan koruyan 10 mucize besin!
Hastalıklardan koruyan 10 mucize besin!

Sonbahar mevsimini hissetmeye başladığımız şu günlerde yeterli ve dengeli beslenmenin sağlık açısından önemine vurgu yapan Dr. Fevzi Özgönül, genellikle yaz aylarında dikkat edilmeye başlanan kilo kontrolünün, bu aylar da yerini ihmalkârlığa bıraktığını belirtti.

Hastalıklardan koruyan 10 mucize besin!

Bir çok insanın, kalın giysiler içerisinde kilolarını daha rahat saklayabileceklerini düşünerek, sağlıklı beslenme alışkanlıklarından maalesef uzaklaştıklarını belirten Dr. Fevzi Özgönül, hem hastalıklardan korunmak hem de sağlıklı beslenip bedenin küçülmesi için sonbahar ve kış aylarında şu 10 besinin mutlaka tüketilmesi gerektiğini belirtti.

Hastalıklardan koruyan 10 mucize besin!

Nar

Çocukların sevgilisi antioksidan dolu bir meyveyi kış boyunca tüketirseniz cildiniz tazelenir. Nar tüketen kişiler vücutlarının ihtiyacı olan tüm vitaminleri nardan aldıkları için bağışıklık sistemleri güçlenir, daha sağlıklı insanlar olurlar.

Hastalıklardan koruyan 10 mucize besin!

Elma

Antioksidan gücü vardır. C vitamini ve kalsiyum açısından zengindir. Bir dahaki sefere elma yerken süper sağlıklı bir besin yediğinizi unutmayın ve keyfini çıkarın.

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