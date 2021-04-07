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BİM 9 Nisan aktüel kataloğu fırsatları için son 2 gün! Bebek ve mutfak ürünlerinde dev fırsat kapısı!

BİM 9 Nisan aktüel kataloğu fırsatları 2 gün sonra yani cuma günü raflardaki yerini alacak. Bebek ve mutfak ürünlerinde dev fırsatların dikkat çektiği kataloğda Dijitsu 43 Inç Full HD Uydu Alıcılı TV, 10.000 mAh Dexim Powerbank, Naturalove Fırçalı Yüz Temizleme Seti, Pilsan Pratik Mama Sandalyesi, Casilda Home Bebek Nevresim Takımı, Kumtel Cam Ankastre Set, Fakir Dik Durabilen Süpürge, Schwartz Otomatik Kahve & Baharat Öğütücü ve Schwartz Kahve, Süt ve Ayran Köpürtücü ürünleri dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

07.04.2021 14:28 - Son Güncelleme: 07.04.2021 14:30
BİM 9 Nisan aktüel kataloğu fırsatları için son 2 gün! Bebek ve mutfak ürünlerinde dev fırsat kapısı!

BİM 9 Nisan aktüel kataloğu fırsatları için son 2 gün! BİM'de bu hafta dikkat çeken ürünler arasında Wee Baby Bebek Güvenlik Ürünler, Organik Bebek Jile, Body, Külotlu Çorap Seti, 2'li Organik Bebek Takımı, Fakir Dik Durabilen Süpürge, Dijitsu 43 Inç Full HD Uydu Alıcılı TV, 10.000 mAh Dexim Powerbank, Naturalove Fırçalı Yüz Temizleme Seti yer aldı. İşte BİM 9 Nisan aktüel kataloğu ürün fiyat listesi

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BİM 9 Nisan aktüel kataloğu fırsatları için son 2 gün! Bebek ve mutfak ürünlerinde dev fırsat kapısı!

Dijitsu
43 Inç Full HD Uydu Alıcılı TV
• 178 derece geniş görüş açısı
• DVB-T ve DVB-T2 karasal yayınları alabilme
• DVB-C kablolu yayın yapabilme
• DVB-S/S2 dahili uydu alıcısı
• Geniş açılı uzaktan kumanda
• 8W+8W ses çıkış gücü
• 2 USB girişi
• CI modül giriş yuvası

BİM 9 Nisan aktüel kataloğu fırsatları için son 2 gün! Bebek ve mutfak ürünlerinde dev fırsat kapısı!

Dexim
Powerbank
• 10.000 mah

BİM 9 Nisan aktüel kataloğu fırsatları için son 2 gün! Bebek ve mutfak ürünlerinde dev fırsat kapısı!

Casilda Home
Melamin Kek Fanusu ve Spatula
• Farklı desenlerde

BİM 9 Nisan aktüel kataloğu fırsatları için son 2 gün! Bebek ve mutfak ürünlerinde dev fırsat kapısı!

LAV
3'lü Kahve Yanı Su Bardağı