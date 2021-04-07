BİM 9 Nisan aktüel kataloğu fırsatları için son 2 gün! Bebek ve mutfak ürünlerinde dev fırsat kapısı!

BİM 9 Nisan aktüel kataloğu fırsatları 2 gün sonra yani cuma günü raflardaki yerini alacak. Bebek ve mutfak ürünlerinde dev fırsatların dikkat çektiği kataloğda Dijitsu 43 Inç Full HD Uydu Alıcılı TV, 10.000 mAh Dexim Powerbank, Naturalove Fırçalı Yüz Temizleme Seti, Pilsan Pratik Mama Sandalyesi, Casilda Home Bebek Nevresim Takımı, Kumtel Cam Ankastre Set, Fakir Dik Durabilen Süpürge, Schwartz Otomatik Kahve & Baharat Öğütücü ve Schwartz Kahve, Süt ve Ayran Köpürtücü ürünleri dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

07.04.2021 14:28 - Son Güncelleme: 07.04.2021 14:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





