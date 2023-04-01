RAMAZAN İMSAKİYE
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Hatay Antakya Devlet Hastanesi için geri sayım! Çalışmalar tam gaz devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yıkılan sağlık kurumlarının yerine büyük bir hızla, tam donanımlı hastaneler yapıyor. Bu kapsamda Hatay'a yapılacak ikinci hastane olan Antakya Devlet Hastanesi'nin yapımı da 7/24 esasına dayalı olarak aralıksız sürüyor. İşte detaylar...

01.04.2023 13:14 - Son Güncelleme: 01.04.2023 13:22
Hatay Antakya Devlet Hastanesi için geri sayım! Çalışmalar tam gaz devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık asrın felaketinin ardından yıkılan sağlık kurumlarının yerine büyük bir hızla, tam donanımlı hastaneler yapıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hatay Antakya Devlet Hastanesi için geri sayım! Çalışmalar tam gaz devam ediyor

ÇALIŞMALAR TAM GAZ DEVAM

Bu kapsamda Hatay'a yapılacak ikinci hastane olan Antakya Devlet Hastanesi'nin yapımı da 7/24 esasına dayalı olarak aralıksız sürüyor.

Hatay Antakya Devlet Hastanesi için geri sayım! Çalışmalar tam gaz devam ediyor

22 bin metrekare oturum alanı üzerinde yaklaşık olarak 54 bin metrekare alana sahip olacak olan hastane 400 yatak kapasiteli olarak planlandı.

Hatay Antakya Devlet Hastanesi için geri sayım! Çalışmalar tam gaz devam ediyor

3. BASAMAK BİR HASTANE OLACAK

80 yoğun bakım yatağı, 12 ameliyathanesi, onkoloji merkezi, kalp ve damar hastalıkları gibi kritik ihtisas alanlarının da olacağı hastane 3. basamak niteliğinde bir sağlık kuruluşu olarak tamamlanacak.

Hatay Antakya Devlet Hastanesi için geri sayım! Çalışmalar tam gaz devam ediyor

İki katlı çelik konstrüksiyon olarak inşa edilecek bu hastane, konaklama alanlarıyla birlikte inşa edilecek. Hastanenin 10 Mayıs'a kadar tamamlanıp hizmete alınacağı kaydedildi.

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