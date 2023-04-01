Hatay Antakya Devlet Hastanesi için geri sayım! Çalışmalar tam gaz devam ediyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yıkılan sağlık kurumlarının yerine büyük bir hızla, tam donanımlı hastaneler yapıyor. Bu kapsamda Hatay'a yapılacak ikinci hastane olan Antakya Devlet Hastanesi'nin yapımı da 7/24 esasına dayalı olarak aralıksız sürüyor. İşte detaylar...
01.04.2023 13:14 - Son Güncelleme: 01.04.2023 13:22
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık asrın felaketinin ardından yıkılan sağlık kurumlarının yerine büyük bir hızla, tam donanımlı hastaneler yapıyor.
ÇALIŞMALAR TAM GAZ DEVAM
Bu kapsamda Hatay'a yapılacak ikinci hastane olan Antakya Devlet Hastanesi'nin yapımı da 7/24 esasına dayalı olarak aralıksız sürüyor.