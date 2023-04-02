Sosyal medya ortaya çıkardı! Dünyada bu işi yapan yok! Aydın’da hobi olarak başlamıştı!

Maket araç yapımı İsmail Erzurumluoğlu ve oğlu Güner'in hobisi olarak başladı. Sosyal medyada paylaşılan maketlerine yoğun talep gelmesi üzerine İsmail Erzurumluoğlu işlerini büyüttü ve yurt içinde ve yurt dışında satış yapar hale geldi. Dünya genelinde kendi sisteminin tek olduğunu ve yaptıkları maketlerin dünyada tek olduğunu belirten İsmail Erzurumluoğlu, maket araç işini öğrenmek ve yanında çalışmak isteyenlere kapısının açık olduğunu söyledi.