RAMAZAN İMSAKİYE
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Sosyal medya ortaya çıkardı! Dünyada bu işi yapan yok! Aydın’da hobi olarak başlamıştı!

Maket araç yapımı, her ne kadar hobiden başlasa da İsmail Erzurumluoğlu ve oğlu Güner'in yaptığı maketler, sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok yerinde hayranlık uyandırdı.

02.04.2023 14:29 - Son Güncelleme: 02.04.2023 14:30
Dünyada bu işi yapan yok! Sosyal medya ortaya çıkardı! Aydın’da hobi olarak başlamıştı!

Maket araç yapımı İsmail Erzurumluoğlu ve oğlu Güner'in hobisi olarak başladı. Sosyal medyada paylaşılan maketlerine yoğun talep gelmesi üzerine İsmail Erzurumluoğlu işlerini büyüttü ve yurt içinde ve yurt dışında satış yapar hale geldi. Dünya genelinde kendi sisteminin tek olduğunu ve yaptıkları maketlerin dünyada tek olduğunu belirten İsmail Erzurumluoğlu, maket araç işini öğrenmek ve yanında çalışmak isteyenlere kapısının açık olduğunu söyledi.

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Dünyada bu işi yapan yok! Sosyal medya ortaya çıkardı! Aydın’da hobi olarak başlamıştı!

Yaptıkları modellerin dünyada tek olduğunu belirten İsmail Erzurumluoğlu, "Bizim kendi oyuncağımız hiç olmadı. Küçüklüğümüzde oyuncaklarımızı telden, naylon parçalardan ve ağaçlardan kendimizce bir şeyler yaptık hep.

Dünyada bu işi yapan yok! Sosyal medya ortaya çıkardı! Aydın’da hobi olarak başlamıştı!

O zamanlardan gelen bir otobüs hevesim vardı. Gençlik yıllarımda, askere gitmeden önce de sevdiğim bir otobüsün maketini yaptım. O otobüsün fotoğrafını çektirmek istedim ve o zamanlarda teknoloji bu kadar gelişmediği için fotoğrafçıya gitmem gerekiyordu.

Dünyada bu işi yapan yok! Sosyal medya ortaya çıkardı! Aydın’da hobi olarak başlamıştı!

Stüdyoya giderken de '20 yaşına gelmişsin hala çocuk oyuncağı mı yapıyorsun' demesinler diye battaniyeye sararak götürdüm. Keşke deselerdi ve o dönemden bu yana bu işi yapıyor olsaydım.

Dünyada bu işi yapan yok! Sosyal medya ortaya çıkardı! Aydın’da hobi olarak başlamıştı!

Şu anda yaptığımız maketler dünyada tek. Benim sistemimde bu işi yapan dünyada benden başka kimse yok" diyerek mesleki yolculuğunu anlattı.

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