Sosyal medya ortaya çıkardı! Dünyada bu işi yapan yok! Aydın’da hobi olarak başlamıştı!
Maket araç yapımı, her ne kadar hobiden başlasa da İsmail Erzurumluoğlu ve oğlu Güner'in yaptığı maketler, sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok yerinde hayranlık uyandırdı.
Maket araç yapımı İsmail Erzurumluoğlu ve oğlu Güner'in hobisi olarak başladı. Sosyal medyada paylaşılan maketlerine yoğun talep gelmesi üzerine İsmail Erzurumluoğlu işlerini büyüttü ve yurt içinde ve yurt dışında satış yapar hale geldi. Dünya genelinde kendi sisteminin tek olduğunu ve yaptıkları maketlerin dünyada tek olduğunu belirten İsmail Erzurumluoğlu, maket araç işini öğrenmek ve yanında çalışmak isteyenlere kapısının açık olduğunu söyledi.
O zamanlardan gelen bir otobüs hevesim vardı. Gençlik yıllarımda, askere gitmeden önce de sevdiğim bir otobüsün maketini yaptım. O otobüsün fotoğrafını çektirmek istedim ve o zamanlarda teknoloji bu kadar gelişmediği için fotoğrafçıya gitmem gerekiyordu.
Şu anda yaptığımız maketler dünyada tek. Benim sistemimde bu işi yapan dünyada benden başka kimse yok" diyerek mesleki yolculuğunu anlattı.