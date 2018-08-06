Yol Durumu

Hangi üniversite ne kadar burs veriyor?

Tercih dönemi başladı. Ancak bazıları, hâlâ kararsız. Vakıf üniversitesi düşünenler için burslar önemli bir karar verme kriteri olacak. Yurtdışında yüksek lisans hakkı tanıyan da var, maaş kadar destek veren de. İşte bazı vakıf üniversitelerindeki 'cezbedici' burs seçenekleri.

6 Ağustos 2018 Pazartesi, 16:34:53 Güncelleme: 16:47:38
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Hangi üniversite ne kadar burs veriyor?

Sıralamada ilk 10 bine girerek Özyeğin Üniversitesi'ni tercih eden adaylar, yılda dokuz ay, sıralamalarına göre yurt, nakit, yemek, ulaşım bursu kazanıyor.

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Hangi üniversite ne kadar burs veriyor?

YKS sıralamasına göre 5 bin TL'yi bulan burslar var. İlk 100 arasındaki adaylardan kendini seçene, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, 8 ay boyunca 5 bin lira burs veriyor. Bu üniversitede lisans okuyan öğrencinin kardeş, anne, baba ve eşine yüzde 20 indirim yapılıyor.

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Hangi üniversite ne kadar burs veriyor?

Koç Üniversitesi Destek Bursu Programı'nda, 2018'de üniversitenin tam burslu programına yerleşenlere ihtiyaç durumları tespit edilerek yurt, kitap bursu ya da cep harçlığı veriliyor.

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Hangi üniversite ne kadar burs veriyor?

SAY, SÖZ ve EA puanında ilk 100'e girerek Yeditepe Üniversitesi'ne girene 1.250 TL, DİL puanında ise 500 TL burs imkanı var. DİL puan türünde 200'de olup Yeditepe Üniversitesi'ne yerleşenler, üniversite sosyal tesislerindeki imkânlardan ücretsiz yararlanabiliyor. Ayrıca öğrenci yurtta kalmak isterse yurt, istemezse ücretsiz ulaşım fırsatı sağlanıyor.

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Hangi üniversite ne kadar burs veriyor?

İstanbul Medipol Üniversitesi'nde 7 ay 5 bin TL eğitim bursunun yanı sıra ücretsiz yurt ve yemek hizmeti sağlıyor.

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