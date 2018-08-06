Hangi üniversite ne kadar burs veriyor?
Tercih dönemi başladı. Ancak bazıları, hâlâ kararsız. Vakıf üniversitesi düşünenler için burslar önemli bir karar verme kriteri olacak. Yurtdışında yüksek lisans hakkı tanıyan da var, maaş kadar destek veren de. İşte bazı vakıf üniversitelerindeki 'cezbedici' burs seçenekleri.
6 Ağustos 2018 Pazartesi, 16:34:53 Güncelleme: 16:47:38
SAY, SÖZ ve EA puanında ilk 100'e girerek Yeditepe Üniversitesi'ne girene 1.250 TL, DİL puanında ise 500 TL burs imkanı var. DİL puan türünde 200'de olup Yeditepe Üniversitesi'ne yerleşenler, üniversite sosyal tesislerindeki imkânlardan ücretsiz yararlanabiliyor. Ayrıca öğrenci yurtta kalmak isterse yurt, istemezse ücretsiz ulaşım fırsatı sağlanıyor.
DİĞER GALERİLER