Freni boşalan kamyon, 4 araca çarpıp yan yattı: 5 yaralı
6 Ağustos 2018 Pazartesi, 12:37:00 Güncelleme: 12:38:08
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Şanlıurfa'da, freninin boşaldığı öne sürülen kum yüklü kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, seyir halindeki 4 araca çarptıktan sonra yan yattı.
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Kazada yaralanan 5 kişi, sıkıştıkları araçlardan çevredekiler ile itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
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Kaza, sabah saatlerinde, İpekyolu Mahallesi'ndeki Balıklıgöl Devlet Hastanesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen kum yüklü kamyonun, iddiaya göre, freni boşaldı.
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DHA'nın haberine göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, karşı yönden gelen kamyonet ile 3 otomobile çarptıktan sonra bir süre yolda sürüklenip, yan yattı.
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Araçların hurdaya döndüğü kazayı görenler, sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Çevredekiler, ekipler gelene kadar araçlarda sıkışanları çıkarmak için seferber oldu. Araçlarında sıkışanlar, itfaiye ekiplerinin gelmesiyle kurtarıldı.