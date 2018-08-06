Yol Durumu

Freni boşalan kamyon, 4 araca çarpıp yan yattı: 5 yaralı

6 Ağustos 2018 Pazartesi, 12:37:00 Güncelleme: 12:38:08
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Freni boşalan kamyon, 4 araca çarpıp yan yattı: 5 yaralı

Şanlıurfa'da, freninin boşaldığı öne sürülen kum yüklü kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, seyir halindeki 4 araca çarptıktan sonra yan yattı.

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Freni boşalan kamyon, 4 araca çarpıp yan yattı: 5 yaralı

Kazada yaralanan 5 kişi, sıkıştıkları araçlardan çevredekiler ile itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

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Freni boşalan kamyon, 4 araca çarpıp yan yattı: 5 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde, İpekyolu Mahallesi'ndeki Balıklıgöl Devlet Hastanesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen kum yüklü kamyonun, iddiaya göre, freni boşaldı.

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Freni boşalan kamyon, 4 araca çarpıp yan yattı: 5 yaralı

DHA'nın haberine göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, karşı yönden gelen kamyonet ile 3 otomobile çarptıktan sonra bir süre yolda sürüklenip, yan yattı.

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Freni boşalan kamyon, 4 araca çarpıp yan yattı: 5 yaralı

Araçların hurdaya döndüğü kazayı görenler, sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Çevredekiler, ekipler gelene kadar araçlarda sıkışanları çıkarmak için seferber oldu. Araçlarında sıkışanlar, itfaiye ekiplerinin gelmesiyle kurtarıldı.

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