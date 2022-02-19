Bir anda bastırdı! Antalya'da kar yolları beyaza bürüdü
Antalya'da bir anda bastıran kar ve dolu yağışı yolları beyaza bürüdü. Serik ilçesinde dolu yağışı etkili oldu. İlçede aralıklarla etkili olan dolu yağışının ardından, Belek, Kadriye ve Karadayı mahalleleri, beyaza büründü. Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu üzerinde bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde etkili olan kar yağışı sebebiyle karayolu TIR geçisine kapatıldı.
19.02.2022 00:37 - Son Güncelleme: 19.02.2022 00:41
Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu üzerinde bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde kar yağışı başladı.
Kar kalınlığı 15-20 santimetreye kadar ulaşırken karayolu saat 23.00 itibarıyla tırların geçişine kapatıldı.
Kar yağışı Akseki'nin Yarpuz mahallesinden itibaren saat 20.00 sıralarında başlayan kar yağış sebebiyle Karayolları Alacabel ekipleri de harekete geçti.