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Bir anda bastırdı! Antalya'da kar yolları beyaza bürüdü

Antalya'da bir anda bastıran kar ve dolu yağışı yolları beyaza bürüdü. Serik ilçesinde dolu yağışı etkili oldu. İlçede aralıklarla etkili olan dolu yağışının ardından, Belek, Kadriye ve Karadayı mahalleleri, beyaza büründü. Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu üzerinde bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde etkili olan kar yağışı sebebiyle karayolu TIR geçisine kapatıldı.

19.02.2022 00:37 - Son Güncelleme: 19.02.2022 00:41
Bir anda bastırdı! Antalya’da kar yolları beyaza bürüdü

Antalya'da bir anda bastıran kar ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Serik ilçesinde dolu yağışı etkili oldu. İlçede aralıklarla etkili olan dolu yağışının ardından, Belek, Kadriye ve Karadayı mahalleleri, beyaza büründü.

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Bir anda bastırdı! Antalya’da kar yolları beyaza bürüdü

Yaklaşık 20 dakika süren dolu yağışı nedeniyle ilk belirlemelere göre bölgede önemli bir hasar meydana gelmediği bildirildi.

Bir anda bastırdı! Antalya’da kar yolları beyaza bürüdü

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu üzerinde bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde kar yağışı başladı.

Bir anda bastırdı! Antalya’da kar yolları beyaza bürüdü

Kar kalınlığı 15-20 santimetreye kadar ulaşırken karayolu saat 23.00 itibarıyla tırların geçişine kapatıldı.
Kar yağışı Akseki'nin Yarpuz mahallesinden itibaren saat 20.00 sıralarında başlayan kar yağış sebebiyle Karayolları Alacabel ekipleri de harekete geçti.

Bir anda bastırdı! Antalya’da kar yolları beyaza bürüdü

Ekipler Trafik akışında aksama yaşanmaması için yolda biriken karları temizliyor. Bin 825 metre rakımlı Alacabel'de ise tipinin etkili olduğu yer yer görüş mesafesinin sıfıra kadar düştüğü bildirildi.

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