Hangi rakamları görüyorsunuz? Kendine güvenen bu testi çözsün! Sosyal medya ikiye bölündü neğer...
Çizgili siyah-beyaz resim içerisine gizlenmiş sayının ne olduğununun sorulduğu bir paylaşım sosyal medya platformu Twitter kullancılarını ikiye böldü. Kullancılara fotoğrafta bir sayı görüp görmedikleri ve eğer görüyorlarsa hangi sayı oldukları soruldu. Peki, siz olsaydınız ne cevap verirdiniz? İşte sosyal medyayı ikiye bölen , gözüne güvenenin çözdüğü o fotoğraf...
30.06.2022 17:11 - Son Güncelleme: 30.06.2022 17:11
Çizgili siyah-beyaz resim içerisine gizlenmiş sayının ne olduğunu soran bir paylaşım sonrası, sosyal medya ikiye bölündü.
Eşit olmayan spirallerle oluşturulan çizgilerin sayıyı görmeyi zorlaştığı belirtilirken kısa sürede sosyal medyada viral hale gelen fotoğraf ile ilgili binlerce mesaj geldi.
Bir Twitter kullanıcısı '45283' gördüğünü belirtirken, bir başkası 'Sadece 528 görüyorum acaba sorun bende mi?' diye yazdı.