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Hangi rakamları görüyorsunuz? Kendine güvenen bu testi çözsün! Sosyal medya ikiye bölündü neğer...

Çizgili siyah-beyaz resim içerisine gizlenmiş sayının ne olduğununun sorulduğu bir paylaşım sosyal medya platformu Twitter kullancılarını ikiye böldü. Kullancılara fotoğrafta bir sayı görüp görmedikleri ve eğer görüyorlarsa hangi sayı oldukları soruldu. Peki, siz olsaydınız ne cevap verirdiniz? İşte sosyal medyayı ikiye bölen , gözüne güvenenin çözdüğü o fotoğraf...

30.06.2022 17:11 - Son Güncelleme: 30.06.2022 17:11
Hangi rakamları görüyorsunuz? Kendine güvenen bu testi çözsün! Sosyal medya ikiye bölündü neğer...

Sosyal medyada yayınlanan bir optik illüzyon testi, kullanıcıları ikiye böldü.

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Hangi rakamları görüyorsunuz? Kendine güvenen bu testi çözsün! Sosyal medya ikiye bölündü neğer...

Çizgili siyah-beyaz resim içerisine gizlenmiş sayının ne olduğunu soran bir paylaşım sonrası, sosyal medya ikiye bölündü.

Hangi rakamları görüyorsunuz? Kendine güvenen bu testi çözsün! Sosyal medya ikiye bölündü neğer...

Kullanıcılara, bu resimde bir sayı görüp görmedikleri ve eğer görüyorlarsa hangi sayı oldukları soruldu.

Hangi rakamları görüyorsunuz? Kendine güvenen bu testi çözsün! Sosyal medya ikiye bölündü neğer...

Eşit olmayan spirallerle oluşturulan çizgilerin sayıyı görmeyi zorlaştığı belirtilirken kısa sürede sosyal medyada viral hale gelen fotoğraf ile ilgili binlerce mesaj geldi.

Hangi rakamları görüyorsunuz? Kendine güvenen bu testi çözsün! Sosyal medya ikiye bölündü neğer...

Bir Twitter kullanıcısı '45283' gördüğünü belirtirken, bir başkası 'Sadece 528 görüyorum acaba sorun bende mi?' diye yazdı.

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